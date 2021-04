Top Chef : la première épreuve écolo critiquée par les internautes

Top Chef a inauguré hier sa toute première épreuve « verte», tournée au ministère de la transition écologique et dégustée par la ministre Barbara Pompili. Un défi et des prestations moqués, voire largement critiqués, par les internautes.

A la demande du chef engagé Mauro Colagreco, seul chef au monde à avoir reçu une certification « plastic free» en réduisant de 90% l’utilisation du plastique dans son restaurant en trois ans, les candidats ont dû réaliser un plat provoquant et défendre à travers leurs assiettes une cause écologique. Un défi qui a fait couler beaucoup d’encre tant dans les assiettes que sur Twitter. Manque de créativité, quasi-absence de plats vegan, incohérences, les internautes n’ont pas été tendres, ni avec les candidats, ni avec la ministre.

Cuisiner des animaux, les internautes s'offusquent

En tête des critiques, les internautes ont été choqué par l'utilisation de produits issus d'animaux pour défendre la cause environnementale. «Sur une épreuve "écolo" personne ne pense à faire un plat vegan et tous préfèrent décliner des poissons morts mis en scène», «Personne ne s'est dit que ça pouvait être pas mal de ne pas cuisiner des animaux pour une épreuve sur la préservation de l'environnement ? », «J’en reviens pas qu’ils soient si nombreux à cuisiner du poisson pour une épreuve sur le thème de l’écologie» pouvait-on lire entre autres commentaires.

Des internautes qui ont vu l'arrivée du plat 100 % végétal de Baptiste comme un soulagement. «Au moins un qui fait un plat sans viande ni poisson ! Ca c'est dans le thème de l'écologie, «Dénoncer la surpêche : faire un plat SANS poisson. Merci enfin!!! Le seul qui a compris», «Le seul candidat dont le plat est cohérent avec le message», ont ainsi partagé les fans saluant l'initiative de Baptiste et son plat de sashimi sans poisson.

Personne ne s’est dit que ça pouvait être pas mal de ne pas cuisiner des ANIMAUX pour une épreuve préservation de l’environnement/écologie ? #TopChef — Elisa (@sqilor) April 7, 2021

C’est ouf que sur une épreuve “écolo” personne ne pense à faire un plat vegan et tous préfèrent décliner des poissons morts mis en scène ?! On sauve Sarah qui fait des insectes, au moins c’est plus durable comme perspective. #topchef — ~ Bühler ~ A n a r c h e e s e (@bububuhler) April 7, 2021

Juste dingue qu’un seul candidat ait pensé au fait de faire un plat végétarien pour le thème de l’écologie la dissonance cognitive je devienne fou #TopChef — Paulina (@pooshies) April 7, 2021

UNE SEULE ASSIETTE VEGGIE pour l’épreuve des plats engagés en faveur de l’environnement. Merci Baptiste ! #TopChef — Mélanie Roosen (@melanie_rsn) April 7, 2021

cause, cohérence, actions... une pluie de récriminations

Des internautes visiblement très engagés, qui n'ont pas manqué d'égratigner non plus le manque de créativité des candidats. Alors que la plupart des cuisiniers ont choisi de mettre en avant la pollution des océans, à l'image du plat proposé par Mauro Colagreco dans son restaurant qui dénonce les marées noires, plusieurs Twittos ont déploré que les candidats ne s'intéressent qu'à une seul cause, rappelant qu'elles étaient variées. « Les candidats sont à des années lumières de la préservation environnementale. Ils n’ont qu’un seul thème : la pollution des océans. Ca te badigeonne tout de noir mais aucun ne s’est lancé dans un plat végétarien ou vegan » a ainsi partagé l'un d'entre eux. Seuls Sarah et Baptiste ont en effet choisi de défendre une thématique différente, respectivement les pesticides et la surpêche.

Des internautes qui ont également remis en question le sens même de l'épreuve, en critiquant le gaspillage dont ils accusent le programme .« La thématique de ce soir, c’est la Cohérence !! Vous allez d’abord gâcher plein de bouffe pour faire trois pauvres bouchées... Et ensuite vous sensibiliserez à la crise écologique !», «Je vais passer un message sur l’environnement. Je vais découper un cabillaud de 12 kilos pour faire trois sushis» ont ainsi noté quelques internautes.

Des spectateurs de Top Chef remontés contre la ministre

La ministre Barbara Pompili n'est pas non plus passée entre les mailles du filet, critiquée pour son action et notamment sur l'autorisation provisoire de l'usage des néonicotinoïdes pour la culture des betteraves sucrières. Une substance interdite en 2018, dont l'utilisation a été approuvée à titre provisoire par l'Assemblée nationale et le Conseil d'Etat «le temps que d’autres solutions soient trouvées pour protéger ces cultures (de betteraves ndlr) massivement menacées par des pucerons» notait le 15 mars dernier le Conseil d'Etat, saisi par plusieurs associations de protection de l'environnement.

Madame la ministre, j'ai voulu résumer l'action écologique du gouvernement depuis 3 ans #TopChef pic.twitter.com/WyZRUMEvLF — Gunther (@gunter_forver) April 7, 2021

« Ah bah écoutez j’ai appris plein de trucs utiles ce soir... Je ne savais pas pour les marées noires, la surpeche, les pesticides, le végétal... J’ai bien fait de venir... Y’a plein de choses à faire en vrai pour l’écologie ?!! » #TopChef #TopChef2021 pic.twitter.com/xpMgIVjobR — William (@w_nicolas) April 7, 2021

Personne pour faire un plat dénonçant l'utilisation des néonicotinoïdes autorisé par la ministre ? #TopChef2021#TopChef — Amoureuse en partance (@JeuDecide) April 7, 2021

Pompili qui fait semblant de s'émouvoir du sort des pollinisateurs après avoir réintroduit les néonicotinoïdes. #TopChef pic.twitter.com/wd9DFgCzkm — Anaïs (@anais_watt) April 7, 2021

De son côté, Barbara Pompili avait justifié sa participation en expliquant dans les colonnes du Figaro que Top Chef offrait «une belle occasion de parler d’écologie et de développement durable sous un autre angle et ailleurs que dans des émissions politiques». Le débat a bien eu lieu.