Koh-Lanta : une double élimination et de la rébellion dans l'air ce vendredi soir

Le cinquième épisode de Koh-Lanta, qui sera diffusé ce vendredi 9 avril à partir de 21h05, verra deux candidats quitter l’aventure.

Dans le teaser dévoilé à la fin de l'épisode précédent, lequel a été marqué par l’élimination de Candice, le présentateur Denis Brogniart avait annoncé qu'un conseil aurait lieu à la fin de l'épreuve de confort.

Cet épisode 5 promet décidément d’être mouvementé, car il y a désormais de la rébellion dans l’air… « Koh-Lanta, les armes secrètes, la révolution gronde !, annonce même TF1. Ce sont des putschs qui se préparent dans les deux tribus. Les femmes rouges vont se réveiller, et se rebeller ! Et les Jaunes vont se soulever… La sédition n’est pas loin ! Quand les conditions et les sentiments s’entremêlent et bousculent les codes, ce sont des surprises assurées ! », promet la chaîne.

Dans les premières minutes diffusées en avant-première, on peut voir Vincent. Le jeune homme va devoir être discret, lui qui a trouvé la semaine dernière un indice pour dénicher une arme secrète cachée dans la malle de l’équipe jaune…

De leur côté, Laure et Maxine vont devoir établir des plans d’attaque pour ne pas être évincées de l'équipe rouge, où les femmes sont désormais en infériorité numérique…