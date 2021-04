Danse avec les Stars, collègues humoristes...Très remonté, Gad Elmaleh balance

Gad Elmaleh a réglé ses comptes lors d'une interview avec les humoristes qui lui avaient « tourné le dos » et révélé comment, vexé, il avait refusé de faire Danse avec les Stars.

«Je vais dire la vérité, j’ai reçu un e-mail, très gentil, d’un membre de la production (de Danse avec les stars, ndlr) me disant : 'On commence les auditions, donc on aimerait bien vous auditionner, voire plus’, a-t-il commencé par expliquer samedi 10 avril, au micro d'On refait la télé, sur RTL. Et moi, je me disais 'Bon, je suis parti aux USA, mais je ne suis pas si à la rue que ça, tu ne vas pas me faire auditionner, pour éventuellement m’accepter dans Danse avec les stars’», s'est-il désolé. «Je pense que si tu me proposes l’émission, propose-la moi d’office, qu’on me demande si je veux la faire. J’ai fait mes preuves, merde, dans le monde de la danse !» a-t-il lâché, non sans une pointe d’humour. «S’ils veulent que je le fasse, c’est sans audition, sans casting, je vous le dis tout de suite, DALS.».

Gad Elmaleh en a profité pour dire tout ce qu’il pense du programme de TF1… « Bien souvent, je me suis franchement demandé qui était la star dans ceux qui dansaient. Une foisn il y a une personne qui m’a dit qu’il faisait l’émission, je lui ai demandé avec quelle star il dansait, et c’était lui la star… », a-t-il lancé.

Des revirements peu appréciés

Au cours de cette même interview, Gad Elmaleh est aussi revenu sur les accusations de plagiat qui ont pesé sur lui et sur l’attitude « choquante » de certains de ses pairs humoristes, qui lui ont tourné le dos avant de revenir vers lui pour lui demander de faire ses premières parties.

Ces animateurs télé et humoristes qui ont lâché Gad Elmaleh après les accusations de plagiat. @OnRefaitLaTele sur @RTLFrance Tout sur l'émission https://t.co/wOlh4fKxdA pic.twitter.com/8W7vwQnpox — Eric Dussart (@E_Dussart) April 10, 2021

«Tout ce que je pensais être des clichés sur le métier genre 'fais attention, les gens te tournent le dos’, ‘fais attention il y a des gens qui sont là quand ça va, mais pas quand ça ne va pas’… C’est des vrais trucs, que j’ai expérimentés avec des humoristes, des animateurs télé, des producteurs de cinéma. Mais j’ai pire que ça, a-t-il confié, très remonté.

«J’ai des gens qui m’ont tourné le dos, et attention, quand tout s’est arrangé, qui ont fait un tour complet sur eux-mêmes, et qui sont revenus», a-t-il lâché, amer. « Je connaissais les gens qui tournaient le dos, mais ceux qui font à 360, c’est une forme d’être humain qui est pourri de l’intérieu», a-t-il dénoncé. En septembre 2019, Gad Elmaleh avait déjà répondu aux accusations de plagiat qui pesaient sur lui, les jugeant excessives et démesurées.