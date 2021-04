Canal+Story : les émissions cultes qui ont fait la légende de Canal regroupées sur une chaîne

Canal+ lance ce mercredi 14 avril Canal+Story, une chaîne digitale qui propose les meilleurs moments de l'histoire de la chaîne.

L’occasion se replonger dans les émissions et formats devenus iconiques tels que Coluche 1faux, Antoine de Caunes et Jose Garcia dans Nulle Part Ailleurs, le cinéma de Jamel, le SAV d'Omar et Fred, mais aussi Bref, Catherine et Liliane ou encore Serge le Mytho, et bien d’autres programmes, tous entrés à jamais dans la pop culture.

Un patrimoine inestimable d'humour et d'impertinence à revoir sans aucune modération, à commencer par ce bijou de l'absurde : l'ABCD Nuls.

TCHI TCHA !



Canal lance la chaine digitale CANAL+ STORY avec beaucoup de notre ami Les Nuls dedans.





Avec la pépite ABCD NULS qui a été rarement rediffusée. pic.twitter.com/FWn38kaSCL — Les Nuls (@lesnulsfr) April 14, 2021

« CANAL+ Story c’est votre pass VIP pour les contenus que vous avez adorés depuis 36 ans ! », annonce la chaîne, à découvrir exclusivement sur MyCanal.