Jennifer Aniston aurait annoncé aux acteurs de Friends qu'elle allait devenir maman

Selon l'édition britannique du magazine Closer, Jennifer Aniston compte adopter un enfant et a fait part de son projet à ses amis et anciens partenaires de Friends.

Agée de 52 ans, et toujours célibataire, après ses deux divorces avec les acteurs Brad Pitt et Justin Theroux, en 2005 et 2017, la star de The Morning Show aurait décidé de fonder une famille. Bénévole depuis plusieurs années à l’orphelinat mexicain Casa Hogar Sion, celle qui a incarné Rachel Green pendant 10 ans aurait fait la connaissance d’une petite fille. Elle aurait entamé une procédure d'adoption qui «devrait être finalisée en juin».

Ses très proches amies Courteney Cox et Lisa Kudrow déjà informées de la nouvelle, Jennifer Aniston aurait profité le week-end dernier de l’enregistrement de la réunion historique des acteurs de Friends pour l’annoncer au reste du casting. «Jen a estimé que les retrouvailles étaient le moment idéal pour faire l'annonce, a confié une source du tabloïd. Elle a pensé que ce serait l'occasion de le dire aux garçons (...) car elle les voit rarement ces temps-ci.»

Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer n’auraient pas caché leur enthousiasme. «Ayant passé tout leur temps ensemble pendant dix ans, ils ont traversé tous les détails de leurs vies respectives ensemble et se sont soutenus pendant les moments difficiles, notamment lorsque Courteney a eu des problèmes de fertilité et lorsque Jen a divorcé avec Brad Pitt», a ajouté cette même source. «lls ont toujours souhaité que Jen devienne maman de par son histoire, et ça a rendu les choses encore plus poignantes. Ils ont tous sauté de joie lorsqu’elle le leur a dit, lui ont donné des conseils. Elle a dit qu’elle les accepterait avec joie lorsque sa fille serait là.»

Initialement prévue au printemps 2020 afin d’accompagner le lancement de la plateforme de streaming HBO Max, l’émission spéciale Friends devrait être prochainement diffusée sur la plate-forme américaine qui a tweeté ce week-end : «C'est dans la boîte ! Pourrions-nous être plus excités ? “Friends : la réunion” arrive sur HBO Max».