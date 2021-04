Moby et sa soi-disant «relation» avec Natalie Portman : «j'étais un alcoolique et un toxicomane incontrôlable»

En 2019, Natalie Portman avait sèchement recadré le musicien après qu’il avait écrit dans son livre avoir entretenu une relation avec elle. Cette semaine, Moby revient sur cette affaire qui lui avait valu un véritable tollé et esquisse des remords.

« Il y a une partie de moi avec le recul qui souhaiterait ne pas avoir écrit le livre. Mais les chiffres de vente indiquent que peu de gens l'ont réellement lu », déclare-t-il dans une interview pour le Guardian.

A la question de savoir s’il regrette avoir relaté une relation avec Natalie Portman, il tente d'abord de noyer le poisson : «Une partie de moi souhaite que je puisse passer les deux prochaines heures à déconstruire le tout, mais il y a des niveaux de complexité et de nuances dans lesquels je ne peux vraiment pas entrer».

Puis quand le journaliste lui demande s'il a dit la vérité dans son livre, il ne cache plus son malaise et tente une pirouette : «Euh… ouais... (...) Tout ça me rappelle mon coup d'échecs préféré, que mon oncle m'a appris, où vous déplacez votre cavalier pour que cela mette le roi en échec mais pour aussi prendre la tour. En réalité, il n'y a pas de bonne façon de répondre à cette question : une option est terrible, l'autre est vraiment terrible. Donc, si nous jouions aux échecs en ce moment, ce serait le moment où je prends mon téléphone et prétend avoir un appel d’urgence.»

Le journaliste lui demande ensuite ce qu'il pense du terme « flippant » que l’actrice avait utilisé pour le qualifier, et c'est à ce moment-là qu'il confesse : « Je n'utiliserais pas ce mot. Je dirais que j'étais un alcoolique et un toxicomane incontrôlable, j'ai vraiment agi de manière égoïste et incroyablement inconsidérée envers les membres de ma famille, mes amis, mes copines et les gens avec qui je travaillais ». Des mots qui pourraient bien résonner comme des excuses aux oreilles des intéressés...

Une vieille histoire un peu sordide

Le chanteur, dont l'album Play avait cartonné dans les années 2000, avait expliqué dans ses mémoires qu’il avait eu une relation avec l’actrice il y a vingt ans. Après la publication, l’épouse de Benjamin Millepied avait rapidement réagi, expliquant de son côté ne se souvenir que d’un homme «effrayant» de quinze ans son aîné pour l’«adolescente» qu’elle était à l’époque. Dans les souvenirs de Moby, Portman avait alors 20 ans et lui 35.

«J’ai été surprise d’apprendre qu’il considérait que nous étions sortis ensemble durant la courte période durant laquelle nous nous sommes connus car il était alors, pour moi qui venais d’avoir mon bac, un homme beaucoup plus âgé et effrayant, avait réagi Portman. Il explique que j’avais 20 ans mais ce n’était pas du tout le cas. J'étais encore adolescente. Je venais d'avoir 18 ans», avait déclaré l'actrice dans une interview pour le Harper’s Bazaar.

« Il était en tournée et travaillait beaucoup donc nous ne nous sommes vus que quelques fois avant que je ne réalise que c’était juste un homme plus vieux qui s’intéressait à moi d’une façon qui me paraissait déplacée», avait-elle précisé.

Une forme d'aveu

Moby avait d’abord joué la surprise face à la réaction de l’actrice, affirmant ne «pas comprendre pourquoi elle travestissait la vérité à propos de leur brève relation», clamait-il, tout en assurant être en possession de nombreuses «preuves» de ce qu’il avançait. Il avait ensuite présenté des excuses publiques à la jeune femme pour avoir parlé d'elle dans son livre.

« Il était vraiment léger de ma part de ne pas l’avoir prévenue que je parlais d’elle dans mon livre, et tout aussi maladroit de ma part de mettre en doute sa réaction, explique-t-il. J'ai beaucoup d'admiration pour Natalie, pour son intelligence, sa créativité et son action en faveur des droits des animaux. Et je déteste l’idée que j’aurais pu lui causer du tort, à elle et à sa famille (…) Je présente donc mes excuses à Natalie», avait-il écrit.

Sur Instagram, il avait par la suite concédé qu’il aurait dû «agir de manière plus responsable et respectueuse» lorsqu’ils se sont rencontrés «il y a presque 20 ans», notamment en raison de leur «différence d'âge de presque 14 ans».