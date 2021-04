Nagui ne présentera plus « Tout le monde veut prendre sa place » à la rentrée

Nagui tourne une page. L’animateur a annoncé hier mercredi 13 avril qu’il ne présentera plus dès la rentrée prochaine « Tout le monde veut prendre sa place », programme phare du midi, qu’il anime depuis juillet 2006 sur France 2.

Un changement de cap « murement réfléchi », annoncé dans les colonnes du Parisien, et motivé « par une envie de changer. Ça manquait un peu dans ma vie », a expliqué l’animateur au quotidien.

Avant de prendre cette décision, Nagui a pourtant bien essayé d’apporter un peu de renouveau au programme. « Ça fait presque trois ans que j’évoque le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler », explique-t-il. Mais il ne semble pas avoir été suivi dans cette voie par ses collaborateurs. Visiblement lassé, l’animateur explique avoir ressenti un « décalage » entre lui et l’émission. « Je n’avais plus l’appétit », poursuit l’animateur qui ne veut pas subir le destin : « Je préfère m’arrêter avant que l’on m’arrête. »

Un message annonciateur en début de semaine

Il avait d’ailleurs laissé planer le doute d’un départ en début de semaine dans une mystérieuse vidéo postée sur son compte Instagram. Alors que l’émission célèbrera dans quelques mois ses 15 ans, l’animateur avait commenté : « Ça a commencé en juillet 2006. Ça s’appelle une belle histoire ».

Le départ de Nagui ne signifie toutefois pas la fin du programme. L’émission se poursuivra sans lui à la rentrée. Le nom de son successeur n’a pour l’instant pas été communiqué.