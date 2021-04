Bachelor : cet ancien candidat révèle finalement être gay

Un témoignage poignant. Star de The Bachelor aux Etats-Unis en 2019, Colton Underwood a fait son coming out, hier mercredi 14 avril. Le jeune homme, qui a longtemps refoulé son homosexualité, a partagé son histoire avec émotion dans l’émission «Good Morning America», expliquant s’être «longtemps détesté».

«Je suis gay», a ainsi déclaré l’ex-candidat du Bachelor, visiblement ému avant d’expliquer que cette année particulière l’avait poussé comme beaucoup de gens «à se regarder dans le miroir et à comprendre qui ils sont et ce qu'ils ont fui ou ce qu'ils ont mis de côté ».

Alors qu’il a participé en 2019 à l’émission The Bachelor, le presque trentenaire a confié lors de son interview avoir pris conscience de son homosexualité durant ses années de lycée. Une «différence» qu'il avait déjà ressentie enfant, dès l'âge de six ans. Mais marqué par une éducation catholique, il a longtemps nié qui il était, précisant « s’être longtemps détesté ». Et d’expliquer : «J'ai grandi dans l'église catholique, je suis allé à l'école primaire catholique, j'avais appris dans la Bible que l'homosexualité est un péché». Un rejet de lui-même, qui a conduit cet ancien joueur de football américain au sein de la NFL à avoir des pensées suicidaires, laissant même entendre être passé à l'acte. «J'aurais préféré mourir plutôt que de dire "Je suis gay "», a ainsi partagé Colton Underwood.

Fier d'être aujourd'hui lui-même

Aujourd’hui, même s’il se sent « toujours nerveux » alors qu’il se dévoile à ses proches, ses amis et publiquement tel qu’il a toujours été, il explique ressentir un bonheur et une sérénité qu’il n’avait jamais ressentis dans sa vie.

«J'aurais aimé avoir eu le courage de me réparer avant de briser quelqu'un d'autre», a par ailleurs expliquer le jeune homme qui, jusqu’à l’année dernière, a entretenu une relation houleuse avec son ex-partenaire de The Bachelor.

Dorénavant en accord avec lui-même, il a fait part de sa fierté d'assumer aujourd'hui son homosexualité, rappelant qu'il n'avait finalement pas changé : « Je suis toujours le même Colton que tout le monde a rencontré à la télé (... ). Il se trouve juste que dorénavant je peux tout partager de moi. Et j'en suis fier. Je suis fier d'être gay », a souligné Corton Underwood, livrant ainsi un témoignage sincère et touchant.