La Chronique des Bridgerton : quelles intrigues pour les saison 3 et 4 ?

Le tournage de sa saison 2 n'est pas encore achevé, mais La Chronique des Bridgerton vient déjà d’être renouvelée pour des saisons 3 et 4.

«Dès la première fois que j'ai lu la délicieuse série ‘Bridgerton’ de Julia Quinn (une saga littéraire de neuf tomes, ndlr), je savais que ces histoires captiveraient le public. Mais l'évolution de cette adaptation ne serait pas un succès sans les nombreuses contributions significatives de toute l'équipe Shondaland », a confié Shonda Rhimes auprès de Deadline. « Ce renouvellement pour deux saisons est une marque forte de confiance pour notre travail et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir des partenaires aussi collaboratifs et créatifs que Netflix », a ajouté la productrice.

Programme le plus visionné de l’histoire de la plate-forme américaine (selon les informations de Netflix), la première saison de La Chronique des Bridgerton plongeait dans la vie mondaine d’une famille britannique du début du XIXe siècle, et s’attachait particulièrement à la romance entre la jeune ingénue Daphne Bridgerton et le séduisant duc de Hastings, dont l’interprète Regé-Jean Page a récemment annoncé - au grand dam des fans - qu’il n’apparaîtrait pas dans la suite.

C’est donc sans lui que se dérouleront les intrigues de la saison 2. Une saison qui devait de toute façon se concentrer sur les amours d’un autre personnage, celui du frère de Daphne, Lord Anthony Bridgerton, incarné par Jonathan Bailey.

En toute logique, les saisons suivantes devraient - conformément aux livres de Julia Quinn - s’intéresser aux deux autres membres de la fratrie. La saison 3 devrait donc dévoiler la romance de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) avec Sophie Beckett, la fille d’un comte séquestrée par sa belle-mère, qui l'exploite comme femme de chambre. Les deux jeunes gens se rencontreront à l’occasion d’un bal masqué, organisé par Lady Bridgerton, et dans lequel Sophie Beckett va s’introduire en secret. La saison 4 devrait quant à elle se pencher sur Colin Bridgerton (Luke Newton) et Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Pour l’heure, aucune date de sortie n’a été révélée. Rappelons que le tournage de la saison 2 ne devrait débuter que cet été, pour une diffusion pressentie en fin d’année, mais pas encore confirmée.

More #Bridgerton love coming to this room soon! Renewed for Seasons 3 AND 4! I’ve poured every ounce of myself into creating this show and the way the world continues to embrace it continues to AMAZE ME. Thank you @netflix #BridgertonS3 #BridgertonS4 #ComingSoon #Surreal pic.twitter.com/qssxTo1bLp

— Chris Van Dusen (@chrisvandusen) April 13, 2021