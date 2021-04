Luther : la responsable de la diversité de la BBC trouve que le personnage n'est pas «authentique»

Durant une intervention au MIPTV – le marché international des programme de télévision – Miranda Wayland, responsable de la diversité de la chaîne britannique BBC, s’est exprimée sur le manque d’authenticité de la série «Luther».

Selon le site britannique Sky News, si Miranda Wayland reconnaît la qualité de cette série policière et de la performance du comédien Idris Elba dans le rôle principal, Luther est également à ses yeux l’exemple type du travail qu’il reste à réaliser dans les fictions télévisées afin de mieux représenter la diversité. Notamment à travers la représentation de l’entourage du héros, et de sa manière de vivre.

«Quand la série est sortie, tout le monde a adoré le fait qu’Idris Elba soit à l’affiche – un personnage noir et fort. Nous sommes tous tombés amoureux de lui. (…) Mais après la deuxième saison, on commence à se poser des questions, comme le fait qu’il n’ait aucuns amis noirs qui apparaissent à l’écran, ou qu’il ne mange pas de nourriture caribéenne, cela donne à son personnage un manque d’authenticité», explique-t-elle.

Pour Miranda Wayland, il est aujourd’hui indispensable que les dirigeants de la BBC et des autres chaînes en général s’assurent que l’environnement et la culture des personnages de couleurs à l’écran soit en phase avec la réalité.

Un rôle de surveillance depuis 2019

Luther a été créé par Neil Cross, et suit l’histoire d’un détective chevronné et caractériel en charge de résoudre des crimes particulièrement horribles commis à Londres. La série a été lancée en 2010 et compte cinq saisons, dont le succès lui a permis de se faire connaître à l’international.

Miranda Wayland a été embauchée par la BBC en février 2020, placée sous les ordres de June Sarpong, devenue à la fin 2019 la première directrice de la diversité de l’histoire de la chaîne. Un poste créé afin d’augmenter et améliorer la représentation de la diversité dans les fictions de la chaîne.

A noter qu’Idris Elba avait laissé entendre qu’un film centré sur le personnage de Luther pourrait voir le jour dans un avenir plus ou moins proche. Une information qui reste, pour le moment, à l’état de rumeur.