Moundir atteint du Covid : son photo-montage sur Instagram divise les internautes

Hospitalisé durant plusieurs jours après avoir contracté le variant anglais du Covid-19, Moundir partage l’évolution de son état de santé avec ses fans sur son compte Instagram. Mais sa dernière publication n’a pas fait l’unanimité.

Si Moundir est définitivement sorti d’affaire, il fait désormais face à une période de convalescence difficile. Sa dernière publication, sous la forme d’un photo-montage, le montre en train d’envoyer un coup de poing au virus. Une façon pour l’ex-aventurieur de Koh-Lanta de montrer sa détermination à vaincre face à l’adversité. «Je ne te lâcherai pas... Ou toi ou moi», peut-on lire.

Un message qui a enthousiasmé beaucoup de ses fans, ces derniers n’hésitant pas à exprimer une nouvelle fois leur soutien dans cette période difficile pour Moundir. Pour d’autres en revanche, ce dernier commence à en faire trop autour de son état de santé, et de la mise en scène. «C'est quoi ce carnaval !», réagit un internaute. «Il en fait des caisses [...] Pas besoin de te glorifier pour ça», ajoute un autre. «Oui faut pas en faire 3 tonnes ... Et tous les malades qui se battent contre d'autres maladies au quotidien ?! A croire qu'il y a que la covid, malheureusement non ... Donc c'est bon faut passer à autre chose», lit-on également.