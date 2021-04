Nawell Madani : elle annonce une bonne nouvelle à propos de sa série

C’est sur son compte Instagram que l’humoriste belge Nawell Madani a révélé que sa série intitulée «Bendo» allait prochainement être diffusée sur Netflix.

Une bonne nouvelle pour Nawell Madani dont la création vient s’ajouter à une liste toujours plus importante de séries françaises diffusées par la plate-forme de streaming, telles que Marseille, Lupin, Plan Cœur, ou encore Family Business.

«On en a bouffé du post it pour écrire cette série. Fière de vous annoncer BENDO prochainement sur @netflixfr», a-t-elle notamment écrit à l’intention de ses fans dans sa publication Instagram. «Une fleur qui pousse dans le ghetto en sait plus sur la survie que celle des prairies fraîches. (…) En espérant vous faire kiffer les amis», ajoute celle qui figurera à la fois à l’écriture du scénario, mais aussi à la réalisation, au casting, et à la production.

Révélée par le Jamel Comedy Club en 2012, avant de connaître le succès sur scène avec ses spectacles, dont l’irrésistible C’est moi la plus belge, Nawell Madani s’était déjà essayé à la réalisation en 2017 avec son premier film, C’est tout pour moi, inspiré de sa propre vie, et de ses débuts laborieux à Paris.

«J'ai connu la galère en arrivant à Paris. Une vraie jungle ! J'ai dormi longtemps dans ma voiture, puis j'ai connu la colocation. Mais je croyais à ma réussite, parce que je devais y arriver. Les gens ne comprenaient pas, mais je ne pouvais pas ne pas réussir. Puis ça a commencé à fonctionner tout doucement», confiait-elle en juillet 2020 au site de Tété Star.