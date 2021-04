Top Chef : l'émission accusée de favoritisme

Le défi lancé par le chef triplement étoilé, Arnaud Donckele, lors de la première épreuve de Top Chef a suscité une vive réaction chez les téléspectateurs au moment du verdict.

Un véritable scandale même, car pour certains, le concours culinaire de M6 aurait injustement favorisé un candidat aux dépens des autres. Explications.

Désigné «Cuisinier de l’Année 2020» par le prestigieux guide gastronomique Gault & Millau, Arnaud Donckele a demandé aux sept candidats encore en lice de réaliser une sauce en deux textures capable de provoquer «une quintessence de plaisir». Après avoir goûté les préparations, quatre d’entre eux ont été sélectionnés par le chef : Mohamed, qui a survolé l’exercice, Baptiste, Arnaud… et Pierre, qui a été repêché à la dernière minute.

Afin de désigner le grand gagnant de l’épreuve, Arnaud Donckele a ensuite goûté les plats dans leur ensemble. Mohamed, encore lui, s’est une nouvelle fois distingué, tout comme Baptiste. Mais c’est toutefois Pierre, et son «suprême de volaille en barigoule, accompagné d'un jus de volaille condiment marjolaine et une émulsion végétale dans l'esprit d'un green curry», qui a fini par remporter les suffrages. Une victoire qui lui a permis de se qualifier directement pour la 11e semaine de Top Chef.

Pendant ce temps-là, sur Twitter, la décision d’Arnaud Donckele enrageaient les téléspectateurs qui ont crié au favoritisme en raison des liens qui existent entre le chef et Pierre, ce dernier ayant travaillé pour lui il y a 9 ans.

Pierre ? Sérieusement ? Alors qu’il a fait pleins d’éloge à Mohamed ? Je suis dégoûtée Mohamed méritait largement cette victoire.. ça pue le favoritisme #TopChef — (@marjoriedprt) April 14, 2021

"En fait la technique c'est de faire genre tu vas être plus sévère avec lui parce que tu le connais et après tu fais gagner ton frérot tranquille"#TopChef pic.twitter.com/sMxZY3b8nx — Chef Moundir (@aucunhonneur) April 14, 2021

Je ne voudrais pas crier au favoritisme mais Arnaud Donkele qui fait gagner Pierre qui a travaillé avec lui alors que ses commentaires pour Baptiste et Mohamed étaient plus élogieux, je ne comprends pas... #TopChef — Antonymique (@Antonymique) April 14, 2021

Bien évidemment, tous les internautes ne partageaient pas cet avis, et certains ont immédiatement pris la défense d’Arnaud Donckele et de Pierre, un des chouchous de cette saison 12 de Top Chef. Pour eux, la victoire est amplement méritée.

Favoritisme pour les rageurs, le plat de Pierre avait l'air délicieux donc CALMOS #TopChef — Aymeric (@AymericSwimming) April 14, 2021

Ouiiiii trop contente !! Bravo Piiiieeerrreee #TopChef pic.twitter.com/HXAXf1JwQG — Billie The Geek (@billiethegeek) April 14, 2021

Quel candidat a été éliminé ?

Pierre qualifié pour la suite du concours, il restait à départager les six autres candidats lors de la deuxième épreuve, une des préférées de l’émission, la «Boîte Noire». Le chef mystérieux, qui n’était autre que Gilles Goujon, a réalisé une assiette en monochrome noir, avec du poulpe, des seiches, des calamar et pistes de Méditerranée. Hélène Darroze et Philippe Etchebest formaient une équipe avec Mohamed, Sarah et Bruno. Michel Sarran et Paul Pairet s’alliaient avec Arnaud, Baptiste et Matthias. La tension provoquée par cette épreuve à l'aveugle a tenu toutes ses promesses, et c’est finalement la première équipe qui est parvenue à s’imposer.

Pour la dernière chance, Arnaud, Matthias et Baptiste s’affrontaint sur le thème des légumes oubliés avec du topinambour, des salsifis et du panais. Si la préparation d’Arnaud – un panais caramélisé, une purée de panais, un rutabaga glacé, des chips de salsifis et une émulsion café-anis – a remporté l’adhésion du jury lors de la dégustation à l’aveugle, c’est Baptiste, membre de la brigade de Paul Pairet, qui n'est pas parvenu pas à convaincre, et s'est retrouvé éliminé du concours.