Warrior : la série de Bruce Lee obtient une saison 3

La série «Warrior» vient d’être renouvelée pour une saison 3, et sera désormais diffusée sur la plate-forme de streaming HBO Max, annonce le site américain Variety.

Adaptation d’une idée originale développée par Bruce Lee au début des années 1970, Warrior suit l’histoire d’Ah Sahm, un maître des arts martiaux qui débarque aux États-Unis depuis sa Chine natale, à la fin du 19e siècle, à la recherche de sa sœur. Il se retrouve malgré lui impliqué dans les violents affrontements opposant les différents Tongs (noms donnés aux organisations mafieuses chinoises, ndlr) de San Francisco.

La première saison de Warrior a été lancée sur la chaîne américaine Cinemax – qui appartient à HBO – en 2019, suivie d’une deuxième diffusée en octobre 2020. Le rôle principal est joué par l’acteur britannique d’origine japonaise, Andrew Koji. La série est pilotée par Jonathan Tropper, Justin Lin, et la fille de Bruce Lee, Shannon Lee.

«Warrior a permis aux téléspectateurs de découvrir une histoire méconnue de notre passé, exécutée avec de l’action et une narration brillante, et un casting exemplaire emmené par Andrew Koji. Nous sommes impatients de découvrir ce que Jonathan, Justin et Shannon nous réservent pour ce prochain chapitre de cette série diffusée sur HBO Max», a réagi Casey Bloys, le directeur des contenus chez HBO et HBO Max, dans un communiqué.

A noter que les deux premières saisons de Warrior sont disponibles en intégralité en France sur OCS et myCANAL.