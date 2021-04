Le Bureau des Légendes saison 6 : un acteur révèle qu'elle serait en cours d'écriture

Une révélation de taille si elle venait à être confirmée. Dans un entretien accordé au magazine France Dimanche, Jonathan Zaccaï a affirmé que la saison 6 du «Bureau des légendes» était en cours d’écriture.

L’interprète de Raymond Sisteron ne semble pas hésiter un seul instant au moment de dévoiler cette information, qui a de quoi ravir les fans de la série diffusée sur Canal+. «C'est fort possible car ils sont en pleine écriture, mais il va falloir que la pandémie se calme car on n'est pas la DGSI mais la DGSE et il faut qu'on voyage», révèle le comédien à France Dimanche à propos de l’éventualité d’une suite au Bureau des légendes.

Diffusée début 2020, la saison 5 de la série s’était terminée sur deux épisodes réalisés par Jacques Audiard, qui n’avait pas donné entière satisfaction à une partie des fans du Bureau des légendes. Mais qui offrait une conclusion à la série à succès de la chaîne cryptée.

Des avis contradictoires

Eric Ronchant, le showrunner, avait laissé entendre que, si une saison 6 paraissait peu probable, un spin-off ou un reboot étaient envisageables. En restant prudent malgré tout. «Il n'y aura pas de saison 6, je ne crois pas.... On est plutôt proche du spin-off ou du reboot. Il y aura une nouvelle proposition de série qui sera dans l'esprit et la philosophie du Bureau des légendes, avec des personnages du Bureau des légendes très probablement. C'est en train d'être écrit», avait-il déclaré lors d’une masterclass au festival Canneseries.

Si on en croit les propos de Jonathan Zaccaï, ce ne serait donc ni un reboot, ni un spin-off, qui attend les fans, mais bien une suite directe des aventures de Malotru et de tous les personnages de cette série, largement saluée en France et à l’international.