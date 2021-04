Pokémon : Il trouve une carte rare et refuse 415.000 euros car «c'est trop peu»

La presse belge se fait l'écho de l'incroyable histoire d'Yves Bruynen, un habitant de la ville néerlandophone d'Hoogstraten qui, après avoir découvert par hasard une rarissime carte Pokémon, a refusé une offre de 415.000 euros pour celle-ci.

Le trentenaire, passionné de la première heure du phénomène lié aux jeux vidéo et dessins animés mettant en scène d'adorables monstres japonais, possède ainsi un Charizard sans ombre de la première édition de 1999.

Il existe environ 2.000 exemplaires de cette carte sur la planète, mais seulement 121 en parfait état, ce qui explique pourquoi sa valeur atteint des sommets, précise 7sur7.be.

«Il y a six ans, j’ai acheté le paquet de cartes qui contenait la carte Charizard à un Néerlandais via Facebook. Cela m’a coûté environ 200 euros», a expliqué Yves au média belge.

Yves a trouvé une carte Pokémon rare par hasard: “J'ai déjà refusé une offre de 415.000 euros. C’est trop peu” https://t.co/1W8gKTypTv — djmimifr (@djmimifr) April 16, 2021

«Pendant des années, j’ai laissé le paquet non ouvert dans ma collection, car il a plus de valeur s'il n'est pas déballé. Mais au début de l’année dernière, j’ai décidé de tenter ma chance et j’ai trouvé par hasard la carte Charizard, la carte préférée des collectionneurs. Je l’ai donc envoyée à PSA (l'organisme de référence dans l'évaluation des cartes Pokémon, NDLR) et l’ai récupérée en novembre avec une note parfaite de 10 sur 10», a-t-il ajouté.

«C'est trop peu pour cette carte Pokémon, mais...»

Au moment où Yves Bruynen a récupéré sa carte de PSA, celle-ci valait quelque 200.000 euros. Mais ces derniers temps l'intérêt pour les cartes Pokémon est allé grandissant comme jamais, et leur valeur s'est envolée. Récemment, une autre carte Charizard s’est vendue pour 506.000 dollars, soit quelque 423.000 euros.

Yves, lui, a déjà décliné une offre de 360.000 livres sterling (415.000 euros), mais c'est encore «trop peu». Selon ses calculs, l'engouement ne va pas retomber tout de suite et la fin de l’année pourrait être le moment idéal pour vendre sa carte.

Reste qu'en véritable passionné il admet n'avoir pas trop envie de s'en séparer. «Mais si une offre vraiment sérieuse est faite... L’argent est l’argent, ça rend la vie plus facile», confie-t-il bien volontiers.