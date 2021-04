Sex and The City : cet ex de Carrie Bradshaw qui fera son retour dans la suite de la série

Alors qu’une saison inédite de la série culte «Sex and the City» est en préparation et sera diffusée sur HBO Max, un personnage a confirmé son grand retour. Et il s’agit d’un ancien petit-ami de l’héroïne Carrie Bradshaw, interprétée par Sarah Jessica Parker.

Au grand dam de certains fans, ce n’est pas Mr. Big, son grand amour incarné par Chris Noth, qui la séduira dans ce reboot de dix épisodes. Lui dont on a appris récemment qu’il ne ferait pas partie du casting.

EXCLUSIVE: John Corbett reveals whether or not he is part of the #SATC reboot https://t.co/lhq5o26BrO pic.twitter.com/dLPkMZfoFX — Page Six (@PageSix) April 15, 2021

Il faut remonter l’histoire de «Sex and the City» pour retrouver l’identité de l’homme qui viendra faire de nouveau battre le cœur de notre Carrie. Cet ex, c’est Aidan Shaw, ce designer de meubles qui lui a fait tourner la tête dès la saison 3, avant qu'elle ne finisse par le tromper et le quitter.

«Je vais participer à ce show», a assuré son interprète, l’acteur John Corbett, à Page Six, ajoutant qu’il pourrait apparaître dans «plusieurs épisodes» sans donner davantage de détails. La chaîne HBO n’a, de son côté, fait aucun commentaire.

L’annonce de la suite de la série de Darren Starr a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques semaines. En effet, les fans se sont insurgés en apprenant que le personnage de Samantha Jones, joué par Kim Cattrall, ne serait pas de la partie. Mais qu’ils se consolent, Carrie Bradshaw pourra compter sur le soutien de ses copines Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon).