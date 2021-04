Gérard Lanvin : son énorme coup de gueule sur la société d'aujourd'hui

Invité de l’émission «Sept à Huit» sur TF1 ce dimanche, Gérard Lanvin n’a pas mâché ses mots à propos de la société d’aujourd’hui, et des politiques qui sont menées en France ces dernières années dont la crise du Covid vient de révéler les failles.

Le comédien, qui vient de sortir son premier album intitulé Ici-Bas avec l’aide de son fils Manu, a commencé par s’indigner du poids de la technologie dans le monde actuel, et la manière dont les réseaux sociaux sont devenus de véritables tribunaux populaires. «L'époque est déconcertante, affligeante... La technologie a pourri le monde pour moi. L'époque est devenue une époque minable, où les sans-couilles parlent derrière leurs écrans. C'est de la dénonciation, de la délation», déplore Gérard Lanvin dans Sept à Huit.

L’acteur a également pointé du doigt la manière dont la crise sanitaire mondiale avait, en France, a permis de mettre en relief plusieurs années de décisions politiques qui, à ses yeux, vont à l’encontre de ce qu’il aurait fallu mettre en œuvre.

«Aujourd’hui, on s’aperçoit que rien ne fonctionne. Les hôpitaux, en passant par les flics et les pompiers, manquent de tout. Tous les mecs sont dans des difficultés notoires alors qu’ils ont des exercices à faire pour nous tous et qui sont l’essentiel (...) Ça fait 30 ans que j’entends les infirmières se plaindre. Ce n’est pas d’aujourd’hui. Mais, où va tout l’argent qu’on nous demande de donner ? Tous ces impôts qu’on paye ? Tout… Merde. On s’en aperçoit aujourd’hui ! Avec ce problème de Covid, tout a été révélé. C’est une honte», s’emporte-t-il.