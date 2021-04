Pierre-Jean Chalençon : la mise en garde de Sophie Davant à l'époque d'Affaire conclue

Alors que Pierre-Jean Chalençon est la cible des critiques, et de la justice, depuis la diffusion d’un reportage sur les dîners clandestins sur M6 le 2 avril dernier, Sophie Davant a expliqué avoir déjà mis en garde son ancien chroniqueur dans l’émission «Affaire conclue».

Dans un entretien accordé à nos confrères de Télé Loisirs, Sophie Davant – qui connaît bien le collectionneur – affirme lui avoir longtemps conseillé de mieux gérer sa communication. Car si sa personnalité volubile peut-être un atout dans son métier, et participer à le rendre attachant auprès de ses interlocuteurs, elle est également susceptible de le desservir au moment de s’adresser à des millions de téléspectateurs.

«À l'époque, je l'avais mis en garde, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Pierre-Jean. Il a un côté spontané, proche de l'enfance. Du coup, je lui disais toujours : 'Attention, attention'. Parce que lorsqu'on s'adresse à deux millions de téléspectateurs, on a une vraie responsabilité. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi. Et bien, il ne m'a jamais écoutée. C'est aussi simple que ça, il n'en a fait qu'à sa tête», lâche l’animatrice de France Télévisions.

Sophie Davant ne peut s’empêcher d’exprimer sa déception sur la tournure des récents événements, et les maladresses accumulées par Pierre-Jean Chalençon pour tenter de se justifier. «C'est quelqu'un qui aurait pu tellement apporter par ses connaissances et sa folie, s'il avait su se gérer. Hélas, je suis triste parce que je trouve qu'il s'enfonce dans des excès qu'il pourrait éviter», conclut-elle.