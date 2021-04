Game of Thrones : George R.R. Martin se confie sur ses difficultés à boucler le dernier tome de la saga

La vie de George R.R. Martin n’est pas un long fleuve tranquille. Dans un message posté sur son blog, le créateur de «Game of Thrones» s’est confié sur l’état d’avancement du 6e livre de la saga, The Winds Of Winter.

Après avoir reconnu que son blog baptisé «Ce n’est pas un blog» était bel et bien un blog, George R.R. Martin a expliqué ressentir l’obligation d’entretenir ce moyen de communication avec ses fans. «Ce que j’avais imaginé comme un moment de plaisir occasionnel et un moyen de garder le contact avec mes fans est devenu un blog (ironiquement au même moment où tout le monde abandonne son blog au profit de Facebook et Twitter), qui s’est imposé comme une obligation», explique l’auteur.

S’il avait exprimé son optimisme quelques semaines auparavant sur l’avancée de l’écriture de The Winds Of Winter, George R.R. Martin reconnaît aujourd’hui avoir accumulé beaucoup de retard. «Plein de choses s’enchaînent rapidement, et j'accumule de plus en plus de retard. Je suis très loin du compte à l’heure qu'il est, et rien que l’idée de devoir rattraper ce retard m’oppresse», révèle-t-il.

Il faut dire que la vie de l’auteur n’a pas été de tout repos ces derniers mois. Si George R.R. Martin a confirmé avoir été vacciné, et s’il reconnaît être très heureux d’avoir signer le colossal contrat de 5 ans avec la chaîne américaine HBO, il a révélé avoir pleuré la mort de plusieurs de ses amis, certains en raison du Covid-19, d’autres de différentes maladies. «Honnêtement, c’est difficile de s’enthousiasmer pour le contrat d’une vie quand on perd un être cher toutes les deux ou trois semaines. (…) Je suis vieux, comme beaucoup de mes amis. Valar morghulis, je suppose», commente l’auteur de 72 ans.

En février dernier, George R.R. Martin avait affirmé avoir écrit des centaines de pages de The Winds Of Winter, tout en précisant devoir en écrire des centaines d’autres. Où en est-il aujourd’hui ? «Je ne ferai aucune prédictions sur la date où je pense en avoir terminé. A chaque fois que je fais ça, des imbéciles sur Internet prennent cela pour une promesse, et attendent avec impatience de pouvoir me crucifier quand je dépasse la date butoir. Tout ce que je dirais, c’est que je reste optimiste», précise George R.R. Martin. Qui devra ensuite s’attaquer au prochain tome, A Dream of Spring.