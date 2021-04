Katie Holmes fête les 15 ans de sa fille Suri en publiant des clichés de famille inédits

Ce dimanche 18 avril, Suri Cruise, la fille de Tom Cruise et de Katie Holmes, a fêté ses 15 ans. Katie Holmes a posté de rares clichés de famille sur Instagram pour marquer l’événement.

« Joyeux 15e anniversaire ma chérie ! Je t'aime !!!! J'ai du mal à croire que tu as déjà 15 ans », a écrit l’actrice habituellement extrêmement discrète quant à la vie privée de sa fille. Pour accompagner son tendre message, Katie Holmes a partagé trois photos de Suri plus jeune. Des clichés d’enfance personnels sur certains desquels mère et fille apparaissent enlacées.

Un beau témoignage de leur complicité, relation fusionnelle dont un ami proche avait témoigné dans US Weekly : « Vous auriez du mal à trouver un duo maman-fille plus en phase, c'est une vraie équipe, leur connexion est une belle chose à voir ».

Loin de son père Tom Cruise (et de la Scientologie) pour célébrer ce 15e anniversaire, Suri Cruise a été le Jour J aperçue dans les rues de New York, en virée avec ses copines où elles ont notamment fait une pause pour déguster une crème glacée. Suri a aussi pris la pose avec un bouquet de fleurs, dévoilant qu’à 15 ans elle est désormais le portrait craché de sa maman lorsqu’elle jouait dans la série Dawson.