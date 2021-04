Les 11 candidats inoubliables de Koh-Lanta

Alors que « Koh-Lanta : Les Armes Secrètes » bat son plein, CNEWS se laisse aller à un peu de nostalgie en se remémorant les onze candidats inoubliables ayant participé au jeu d’aventure de TF1.

Redoutable dans les épreuves, nul en stratégie, un peu trop fleur bleue, un peu trop virulent, ou carrément invisible, ces onze candidats (et un bonus) ont laissé une marque indélébile dans la mémoire des fans de Koh-Lanta. Et le moment est venu de leur rendre hommage.

Moundir, le roi de la «punchline»

© Alain Issock/ALP/TF1/Bureau 233/TF1

Moundir a fait son apparition dans le jeu d’aventure de TF1, et dans la vie des téléspectateurs français, en 2003 lors du «Koh-Lanta : Bocas del Toro» (3e édition). Et dès le départ, la production a certainement compris qu’elle tenait en lui un candidat pas comme les autres, capable de faire le buzz en une phrase, une personnalité clivante qui provoquait un sentiment de malaise perceptible chez ses camarades de jeu en raison de ses coups de colère et autres réflexions misogynes.

Il participera à deux éditions spéciales par la suite, en 2009 et 2014. Un peu plus apaisé (quoique), il s’imposera définitivement comme le roi de la «punchline» avec des phrases cultes que les fans de Koh-Lanta se remémorent avec émotion encore aujourd’hui.





Jeff, le grand naïf

© D.R.

Quel délice ! En 2015, Jeff participait à «Koh-Lanta : Johor» avec la ferme intention d’aller, au minimum, jusqu’aux poteaux. Mais, piètre stratège, et un peu trop naïf, il se fera éliminer à cause d’un coup de bluff d’un dénommé Cédric. Aux ambassadeurs, celui-ci parvenait à le persuader d’éliminer un membre de son équipe (que Jeff avait promis de ne pas éliminer) en lui faisant miroiter une alliance fictive, pour mieux l’éliminer lors du conseil suivant. A la grande surprise de Jeff.

De retour dans l’aventure quelques jours plus tard suite à la blessure d’une candidate, il promettait de se venger. Un objectif tout à fait réaliste puisque son ancienne équipe était alors en supériorité numérique. Mais Jeff, trop bavard et sûr de lui, n’a pas réalisé que sa promesse d’emmener deux de ses camarades jusqu’aux poteaux au détriment d’une autre (Chantal en l’occurrence) a permis à ses adversaires de rallier les mécontents qui n’ont pas hésité une seconde à voter contre lui lors du conseil suivant. Et voilà Jeff qui tombait des nues… encore une fois.



Koh-Lanta 2015 : Elimination surprise de Jeff... par nonstopzappingofficiel

Grégoire, le roi du feu

© D.R.

Grégoire restera le premier aventurier à avoir fait du feu par ses propres moyens dans Koh-Lanta. Une performance qui force le respect. Après une participation dans la 7e édition, ce jardinier amoureux de la nature, qui vivait (par choix) dans sa voiture au moment de sa première participation, a remporté l’édition spéciale Le Choc des héros en 2010. Une récompense méritée pour un des meilleurs aventuriers ayant participé au jeu d’aventure de TF1.

Claude, l’homme (quasi-)invincible

© D.R.

Personne n’a remporté autant d’épreuves avec une telle réussite dans l’histoire de Koh Lanta. Avec 44% de victoires lors de ses deux participations (10e édition et La Revanche des héros), soit onze épreuves remportées sur les vingt-cinq disputées, Claude est de loin le candidat le plus victorieux de l’histoire du jeu. Ecœurant de facilité, aussi bon dans les épreuves d’équilibre que dans l’eau, puissant et rapide, il a souvent agacé ses concurrents en raison de ses compétences sportives (et d’une activité limitée au strict minimum sur le camp). Deux fois finaliste, il n’a jamais été désigné par ses camarades de jeu comme le grand gagnant de Koh-Lanta. Ce qui ne semble pas le troubler outre mesure.

Marc, l’électron libre

© D.R.

Excellent pêcheur, stratège aguerri, actif sur le camp, Marc s’est imposé en 2015 en écrasant la concurrence avec calme et réflexion. Il semblait toujours avoir un coup d’avance sur les autres, et quand il fallait remporter les épreuves d'immunité pour sauver sa tête, il le faisait. Il s’était même payé le luxe de se créer un petit campement à l’écart de ses compagnons d’infortune, et de rationner le camp en nourriture pour que les autres réalisent que, sans lui, leurs estomacs restaient vides. Mieux encore, il s’était permis de défier la production après que celle-ci ait omis de diffuser un hommage à son frère décédé, suite à sa victoire dans une épreuve. Il avait alors dévoilé ce qui s’était passé dans l’épisode suivant sur les réseaux sociaux avant que la chaîne ne lui fasse entendre raison.

Ah oui, il a aussi fait don de la totalité de ses gains à une association (Terre de vie, ndlr), dont 30.000 euros avant même la diffusion du dernier épisode, car il était certain d’avoir remporté le jeu.

Julie, la femme enfant

© D.R.

Elle a été le rayon de soleil de Koh-Lanta : Thaïlande. Ses chansons, son enthousiasme débordant… Julie, on ne t’oublie pas.

Teheiura, l’aventurier idéal

© D.R.

Le calme et la force. Toujours actif sur le camp, impressionnant dans les épreuves, Teheiura se distinguait également par son fairplay et sa bienveillance. Pas assez stratège, le Tahitien a toujours inspiré la peur chez ses concurrents, qui n’ont jamais hésité à l’éliminer pour augmenter leurs chances de réussite. Et on les comprend (même si on trouve ça injuste).

Sara, la redoutable guerrière

© D.R.

«Y’a pas de fatigue qui soit» hurlait-elle, une pagaie à la main, dans la saison 12. Spécialiste des pompes en toutes circonstances, aussi bien avant qu’après les épreuves, au réveil ou au dîner, Sarah a marqué l’aventure par sa rage de vaincre. Elle fut contrainte à l’abandon en raison d’une double otite. Qu’elle a guérie en faisant des pompes (ceci est une blague, n’essayez pas ça chez vous).

Pascal, le bougon magnifique

© D.R.

A peine quelques jours passé dans l’aventure qu’il avait déjà envie de partir. Candidat de «Koh-Lanta : Thaïlande», Pascal a failli abandonner avant de se reprendre et de jouer le jeu. Et, bon sang, quel joueur il a été ! Menacé d’être éliminé presque à chaque conseil, il a réussi – par ruse et grâce à un incroyable bagout – à éviter les obstacles pour aller jusqu’à l’épreuve des poteaux… et l’emporter. Lors de l’ultime émission, il applaudira des deux mains la victoire de Wendy. Son Koh Lanta à lui, il l’avait déjà gagné en Thaïlande. Alors, c’est qui le patron ?

Raphaël, le pêcheur de requin

© D.R.

Les relations entre Raphaël et la production ont tourné au vinaigre depuis sa participation à la 4e édition de Koh-Lanta. Mais personne ne peut oublier cet homme en slip de bain pêchant un requin d’1m50 avec un simple fil de pêche. Cet homme reste une légende du jeu, que cela plaise ou non à TF1.

Freddy, le candidat assidu

© D.R.

Ingénieur insupportablement trop sûr de lui lors de sa première participation en 2009, Freddy est revenu à trois reprises après cette expérience. Une présence à l’écran qui fait de lui le candidat avec le plus grand nombre de participations de l’histoire de Koh-Lanta. Ces trois éditions spéciales furent l’occasion pour lui de montrer un tout autre visage aux téléspectateurs, celui d’un spécialiste de la survie capable de monter des meubles Ikea avec un cocotier et trois feuilles de palmiers. Il détient aussi le record du feu allumé le plus rapidement dans le jeu : 15 minutes seulement.

Bonus : Charlie, l’invisible

© D.R.

Le record du candidat ayant passé le moins de temps dans le jeu, c’est elle. C’est simple, Charlie a quitté Koh Lanta dès le premier épisode, sans disputer la moindre épreuve. Souffrant de migraine chronique, accusant la production de l’avoir empêché de prendre son traitement sur place (une affirmation que celle-ci a réfuté), Charlie a surtout avoué à Télé Star s’être servie de Koh-Lanta pour devenir comédienne.