Paris Hilton se confie sur le «stress post-traumatique» causé par la diffusion de sa sextape

Dix-setp ans après la diffusion, sans son consentement, de sa tristement célèbre sextape, Paris Hilton confie encore souffrir de «stress post-traumatique».

« C’était une expérience privée entre deux personnes. Lorsque votre confiance est trahie comme ça et que le monde entier vous regarde et rit, c’est terrible. (...) La façon dont on parlait de moi dans les médias, voir ces choses en compagnie de ma famille, c’était juste déchirant », raconte-t-elle cette semaine dans une interview pour le magazine Vanity Fair.

La star américaine, qui tournait en 2004 la télé-réalité The Simple Life quand la vidéo a fait son apparition sur Internet, explique que quand elle repense à cet événement « humiliant », elle ne peut s’empêcher de repenser aux insultes et à la haine dont elle a ensuite été la victime. « C’est toujours là, au fond de mon esprit », dit l'héritière désormais âgée de 40 ans.

Une histoire jamais reglée

Dans son documentaire « This is Paris » diffusé en 2020 sur YouTube, Paris Hilton était déjà revenue sur cette douloureuse histoire, expliquant avoir été contrainte de tourner la vidéo en question. « Je me souviens juste qu’il a sorti la caméra, et qu’il m’a en quelque sorte poussée à le faire (...). Si cela se produisait aujourd’hui, ce ne serait pas du tout la même histoire », affirmait-elle.

Au moment de la mise en ligne de la sextape, Paris Hilton avait porté plainte contre Rick Salomon. Ce dernier l’avait à son tour poursuivie pour diffamation et l’affaire s’était soldée «à l’amiable».