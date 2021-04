Pékin Express : quelles épreuves pour la demi-finale de ce mardi 20 avril ?

L’heure de la demi-finale de « Pékin Express : la route des 3 continents » a sonné. Les candidats encore en lice vont devoir disputer trois courses particulièrement relevées.

A l’issue de l’épisode précédent, ce sont les frères Pierre-Louis et Arnaud qui avaient été éliminés, ouvrant grand les portes de la prochaine étape au duo d'amies, Rose-Marie et Cinzia, au duo père-fille, Christophe et Claire, ainsi qu'au duo de copains, Florent et Noël. « Pour la demi-finale de l'aventure, les binômes devront disputer 3 courses à l'issue desquelles les premiers remporteront une extra-amulette, et les derniers une enveloppe noire », annonce Stéphane Rotenberg.

Ils devront faire preuve de cohésion pour parvenir au bout d'un jeu d'adresse dans un canyon en pleine Cappadoce. Et les Catalans vont être à la peine pour transporter de l’eau avec un seau troué…

C'est aussi une épreuve sensationnelle suspendue au-dessus de 100 mètres de vide qui les attend. Une épreuve très physique, qui va tétaniser les muscles de Rose-Marie…

En outre, « la ville d'Amasra offrira aux candidats un cadre typique pour disputer une épreuve aquatique sur le thème de la pêche ! », annonce M6.

"Allez, on va gagner !"



Dernière ligne droite pour les équipes avant la grande finale à Istanbul Qui remportera sa place ?

#PekinExpress, la demi-finale, mardi à 21.05 pic.twitter.com/JdHVLg24kq — M6 (@M6) April 17, 2021

C’est dans le cadre exceptionnel de la Mer Noire, classée patrimoine mondial de l’Unesco, que les binômes devront puiser dans ce qui leur reste d’énergie pour espérer participer à la finale, est-il précisé.

Le tout dernier épisode sera diffusé ce 27 avril. Les fans du jeu ne devraient ensuite pas attendre très longtemps avant de le retrouver à l'antenne, puisque la prochaine saison de Pékin Express se prépare déjà. Les castings des futurs candidats sont lancés et le tracé de la course, rendu complexe en raison de la pandémie, actuellement «en cours de discussion».