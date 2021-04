Amel Bent à deux doigts de mettre «un high kick» dans la tête de Vitaa

Dans une hilarante vidéo postée sur Instagram en compagnie de ses amies, Amel Bent manque d’assommer Vitaa avec un violent coup de pied à la tête.

Elles ne se quittent décidément plus dans l'attente de la sortie le 4 juin de leur album commun « Sorore». Amel Bent, Vitaa et Camelia Jordana partagent depuis plusieurs semaines avec les internautes la grande complicité qui les lie. Et pour teaser une nouvelle fois «Ma soeur», un des titres très attendu de leur disque - et d’ores et déjà très apprécié par le chanteur Slimane qui dit avoir «saigné» le morceau - les trois chanteuses se sont filmées en train d’effectuer une danse endiablée.

Un petit moment de folie pas du tout chorégraphié, si bien qu’il est passé à deux doigts de finir aux urgences après qu’Amel Bent a entrepris de lever sa jambe en l’air un peu trop vigoureusement.

Un véritable «high kick» esquivé de justesse par Vitaa qui a laissé les trois comparses hilares. «C'est la der le grand écart», a commenté Vitaa sous la publication d’Amel Bent, suscitant les commentaires amusés des internautes.

Le 2 avril dernier le trio avait dévoilé le premier extrait de Sorore, une reprise de «Marine» de Diam’s, chanson engagée contre Marine Le Pen sortie en 2005.