Frédéric Taddeï balance sur les actes «ignobles» de ses «ennemis» à la télévision (VIDEO)

Invité de l’émission «L’instant de Luxe» sur Non Stop People ce mardi, Frédéric Taddeï a répondu sans détours aux questions concernant ses ennemis à la télévision. Morceaux choisis.

Quand Jordan de Luxe demande à Frédéric Taddeï – célèbre notamment pour avoir animé l’émission Ce soir (ou jamais) sur France 3, puis sur France 2, entre 2006 et 2016 avant d’être écarté du groupe France Télévisions – ce dernier n’hésite pas une seconde.

«Terribles ! Terribles... Au début, je n'en avais pas du tout. Je trouvais ça louche (...). Quand il a commencé à être de bon ton de me tirer dessus, je les ai vu, tous ceux qui me trouvaient génial auparavant, par le même effet de troupeau se sont mis à dire du mal de moi. Et là, je me suis dit : 'Ah, les choses deviennent normales' ! Pour certains, ce serait déjà leur faire trop d'honneur que de les citer. Allez sur Internet, vous trouverez tout de suite. Les vrais ennemis - je ne parle pas de ceux qui vous débinent gentiment - il doit y en avoir une dizaine», commence l’animateur de 60 ans qui officie désormais sur la chaîne RT France et anime l’émission C’est arrivé cette semaine sur Europe 1.

«Ils m'ont fait des trucs ignobles, des trucs dégueulasses. On vous fait passer pour le contraire de ce que vous êtes. Quand vous faites un métier comme celui-là, si vous n'avez pas d'ennemis au bout de plus de 20 ans de carrière, c'est que personne ne s'est aperçu que vous étiez là. Moi, ils s'en sont aperçu», poursuit Frédéric Taddeï, avant d’évoquer le clash qu’il avait eu avec Patrick Cohen sur le plateau de C à vous en 2013.

«Patrick Cohen, il l'a fait devant moi. On a pu en discuter, donc c'est resté célèbre... Mais il y a tous ceux qui l'ont fait derrière mon dos, quand je n'étais pas là. Mais, ne vous inquiétez pas ! J'ai les noms dans mon portefeuille», s’amuse-t-il en conclusion.