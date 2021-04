Le Seigneur des Anneaux : la série explose tous les records de budget de production

Projet pharaonique attendu comme leur «précieux» par les fans de la saga, la version en série du «Seigneur des Anneaux» ne lésine pas sur les moyens et sera tout simplement la série la plus chère jamais produite.

Avec un budget estimé à 465 millions de dollars (soit 387 millions d’euros) pour sa première saison, la série Amazon explose en effet tous les records en la matière, comme l’a expliqué le ministre néo-zélandais du Développement économique et du Tourisme pour le Hollywood Reporter. « Ça sera la plus grande série télévisée jamais réalisée », a déclaré Stuart Nash ravi que l'archipel néo-zélandais serve de nouveau le décor à la Terre du Milieu.

Cette somme astronomique dépasse déjà de loin le coût cumulé des trois long-métrages réalisés par Peter Jackson. Avec ses 40 millions de dollars pour chaque épisode, l’adaptation télévisée des écrits de J.R.R. Tolkien dépasse aussi de très loin les champions Disney+ et ses séries Marvel comme Wandavision et Falcon et la soldat de l’hiver (avec un budget estimé à 25 millions de dollars par épisode), Band of Brothers (20 millions) et HBO et son monstre Game of Thrones (avec 15 millions de dollars alloués à chaque épisode de la dernière saison).

Allociné précise que Le Seigneur des Anneaux « a déjà coûté la bagatelle d’un milliard de dollars à la plateforme Amazon Prime Video, répartis en deux saisons d’ores et déjà commandées (la première – entièrement tournée – sera prochainement diffusée) », et que 250 millions de dollars ont par ailleurs été nécessaires pour racheter les droits d'adaptation à la fondation Tolkien.

La firme peut néanmoins compter sur le soutien du gouvernement néo-zélandais – lequel espère bien bénéficier de retombées économiques, comme à l’époque de la trilogie de Peter Jackson. « Il n’y a pas qu’Amazon qui a misé gros, souligne le Times. Le gouvernement de Nouvelle-Zélande s’est exposé à un ‘risque fiscal important’ en proposant des allégements sans précédent. Il va offrir un abattement d’au moins 114 millions de dollars [94,6 millions d’euros] dans le cadre d’un accord qui, espère-t-on, devrait profiter à l’économie du pays pendant au minimum une dizaine d’années. »

Retour en Terre du Milieu

Attendue (au mieux) fin 2021 sur Amazon Prime Video, la série Le Seigneur des Anneaux situera son action au cours du Second Âge, à l'époque où Sauron accède au pouvoir et forge l'anneau unique, soit près de 3000 ans avant les événements du Hobbit et des trois premiers films de Peter Jackson. «Elle montrera pour la première fois à l'écran les légendes héroïques du Second Âge de la Terre du Milieu» et suivra « une série de personnages, inconnus comme familiers, alors qu'ils affrontent l'émergence du mal en Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, en passant par le royaume insulaire à couper le souffle de Númenor jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après leur départ », annonce le communiqué officiel.

Robert Aramayo (Game of Thrones), Joseph Mawle (Game of Thrones), Owain Arthur (Kingdom), Nazanin Boniadi (Counterpart) et Ismael Cruz Cordova (The Catch) figurent notamment au casting de la série.