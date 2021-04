L’école de la vie : la série de Nagui avec Guillaume Labbé ouvre ses portes

Produite par Nagui, la nouvelle série L’école de la vie avec Guillaume Labbé propose une plongée «réaliste» dans la vie d'un prof investi et de ses élèves, confrontés aux problématiques d'aujourd'hui.

L’acteur vu récemment dans le remake de «This is us» («Je te promets»), continue son irresistible ascension dans le PAF en incarnant le héros, un professeur, tout juste père et veuf, qui tente d’oublier sa peine en se vouant corps et âme à son travail.

« Malgré le drame personnel qu'il traverse, Vincent poursuit son métier d'enseignant sans rien laisser transparaître et fait tout pour ne pas sombrer. (…) La nouvelle vie de Vincent le pousse à s’intéresser davantage à la vie privée de ses élèves, en particulier dans une de ses classes de Première dont il est le professeur principal. Il découvre alors des cas difficiles, parfois dangereux, et va tout faire pour les régler. C’est en aidant ses élèves que Vincent va peu à peu réussir à se reconstruire », annonce le synopsis.

«Une dramédie d'aujourd'hui»

« L’école de la vie est une dramédie d’aujourd’hui, sincère, émouvante et surtout réaliste, pour tous les publics, qui rapproche les professeurs des élèves en traitant des valeurs d’éducation et de transmission. Elle aborde des sujets de société qui sont au cœur du rôle des enseignants, de l’intimité des adolescents et des préoccupations de leurs parents », décrit France 2.

« Dans cette première saison, nous abordons des sujets sociétaux difficiles et actuels que vivent malheureusement certains lycéens : le handicap, le viol, l’alcoolisme, la maltraitance, la précarité et la radicalisation d’extrême droite », précisent les producteurs, pour qui cette série a aussi pour objectif de mettre en valeur le métier de professeur.

« Les enseignants jouent un rôle essentiel durant cette période clé qu’est l’adolescence. N’avons-nous pas tous eu, une ou un prof qui, par ses valeurs, son style, sa passion pour transmettre, a marqué notre scolarité, réveillé chez nous quelque chose qui a influencé un pan de notre personnalité pour devenir l’adulte que nous sommes ? Nous souhaitons véritablement rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui chaque jour dépassent leur fonction et aident de nombreux adolescents à mieux entrer dans l’âge adulte », expliquent-ils.

Lui-même fils d’enseignant, Nagui, co-producteur, a pour offrir le plus beau des écrins à la série, demandé à Clara Luciani d’écrire la chanson « Beaux » du générique.

Pour compléter le casting, on retrouve d’ailleurs la compagne de l'animateur, Mélanie Page, mais aussi Bruno Sanches (Catherine & Liliane), Émilie Dequenne, Florence Pernel, Marie Bunel, ou encore Déborah François. «L'école de la vie» a aussi fait le plein de guests, avec parmi eux, Bruno Solo, François Berléand, Marc Lavoine, Nicolas Briançon et Julien Boisselier.

L'arrivée de cette nouvelle série confirme une appétance actuelle des chaînes pour les personnages de profs (Sam, La Faute à Rousseau…)… Celui-ci sera-t-il plus convaincant que le «Remplaçant» alias JoeyStarr, qui a débuté récemment sur TF1 ? Réponse à partir de ce mercredi 21 avril avec les deux premiers épisodes (sur 6), diffusés à 21h05 sur France 2.