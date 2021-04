Top Chef : guerre des restos, incendie, binômes...Ce qui attend les candidats ce soir

La onzième semaine du concours Top Chef est diffusée ce soir. Comme chaque saison alors que l’issue approche doucement, les six candidats toujours en lice seront confrontés à l’emblématique épreuve de La guerre des restos.

Après l’élimination la semaine dernière de Baptiste et sa cuisine « sexy, funky et tasty », une seule épreuve donc, attendue mais redoutable, permettra ce soir à deux candidats de se qualifier directement. Et cette année, l’incontournable épreuve de la guerre des restos et son concept en partie modifié pour coller à la réalité des restaurateurs - contraints de se lancer dans des menus à emporter - a semble-t-il autant inspiré les candidats qu’elle leur a donné du fil à retordre.

Trois binômes pour la Guerre des restos

Comme chaque année, l’épreuve se déroulera en duo. Les trois binômes, composés de Sarah et Arnaud, Matthias et Mohamed et Pierre et Bruno ont eu 48 heures pour penser et monter leur restaurant, et imaginer cette année un menu à servir en salle, ainsi que, pour la première fois, une version à emporter qui sera dégustée par des critiques gastronomiques. Les binômes seront accompagnés d’anciens candidats venus leur prêter mains fortes en cuisine. Parmi eux, Baptiste, éliminé la semaine dernière et Pauline, seront notamment de retour pour soutenir leurs camarades.

Trois restos, trois décos et un incendie

« Comme à la maison », esprit terrasse et street art, ou voyage à Marrakech, les candidats ont été inspirés par ce qui a marqué ou manqué aux Français depuis le début de la crise sanitaire, comme l’a dévoilé l’une des bandes-annonces diffusées par la chaîne. Toujours redoutée, la séance shopping semble pour une fois ne pas avoir fait de déçus ou créé de conflits cette année. Les effets de surprises viendront d’ailleurs.

"Je m’attends au pire"



Bruno, Arnaud et Matthias découvrent ce que leur binôme a acheté pour la déco de leur restaurant.



#TopChef : la guerre des restos, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/hmz58yGmj1 — M6 (@M6) April 18, 2021

Entre les nouvelles contraintes lancées par la production en imposant la confection d'un plat à emporter, et l’incendie qui s’est déclaré dans l’un des trois restaurants imposant l'évacuation de plusieurs candidats, l’épreuve n’aura pas ménagé les nerfs des cuisiniers en lice pour le titre de Top Chef 2021.

Sans compter que comme chaque année, seul deux restaurants sélectionnés par le critique François-Régis Gaudry pourront accueillir les chefs et faire déguster leurs plats. Reste à savoir quel binôme aura tiré son épingle du jeu, et quels candidats seront envoyés par leur chef de brigade en dernière chance. Avec pour mission de travailler et sublimer la salade s’ils espèrent rester dans le concours.