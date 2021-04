Shadow & Bone : c'est quoi cette série dont tout le monde parle ?

C’est ce vendredi 23 avril que la saison 1 de «Shadow & Bone», une série fantastique aux nombreux atouts, sera mise en ligne.

Et avec ce nouveau programme, la plate-forme Netflix pourrait bien tenir une nouvelle référence du genre. Adaptation des romans de Leigh Bardugo – qui comporte la trilogie Grisha et la duologie Six of Crows – Shadow & Bone suit l’histoire de la jeune Alina, une cartographe qui vit dans le Royaume de Ravka, dont le territoire est divisé en deux par une mer d’ombres et de ténèbres habités par des monstres volants. Quiconque s’y aventure risque d’être sauvagement attaqué par ces bêtes féroces. Lors d’une expédition, Alina découvre malgré elle être en possession de pouvoirs susceptibles de rétablir la paix dans Royaume. Encore faut-il qu’elle apprenne à les maîtriser. Et évite les nombreux pièges tendus par ceux qui les convoitent.

Un univers vaste et passionnant

Les téléspectateurs ayant déjà lu les romans de Leigh Bardugo partent avec un avantage non-négligeable tant l’univers de Shadow & Bone est vaste et passionnant. Les 8 épisodes de la première saison, sous la supervision de l’auteure, vont tenter le tour de force de réunir le premier tome de la trilogie Grisha – connu en France sous le nom de Les Orphelins du royaume – et le premier volet du dyptique dérivé de la saga Grisha, Six of Crows. Elle devra notamment permettre d’introduire la richesse de l’univers dans lequel évolue les héros, avec ses magiciens, ses créatures fantastiques, ses antagonistes, son histoire, etc. ainsi que le vocabulaire propre aux romans.

Selon le créateur de la série, Eric Heisserer, elle est prévue pour s’étaler sur au moins trois saisons (cela dépendra toutefois des audiences de la première). Si jamais Shadow & Bone rencontre le succès escompté, Netflix pourra toujours allonger sa durée de vie en puisant dans ce que les fans des romans appellent le Grishaverse, qui en plus de la trilogie Grisha et la duologie Six of Crows, comporte un recueil de contes intitulé Le chant des ronces, et une duologie baptisée King of Scars.

Un casting de nouveaux talents

Les téléspectateurs vont probablement reconnaître Ben Barnes, connu pour son rôle du prince Caspian dans Narnia, dans le rôle du Général Kirigan. Pour le reste du casting, c’est moins évident. L’héroïne est incarnée par Jessie Mei Li, 25 ans, dont il s’agit du premier grand rôle. Archie Renaux prête ses traits à Mal, oprhelin et meilleur ami d’Alina. Freddy Carter (Pennyworth), Amita Suman (Doctor Who) et Kit Young (Enquête de Morse) complètent la distribution.

Shadow & Bone peut-elle devenir le Game of Thrones de Netflix ? Probablement pas. Mais l’impatience des téléspectateurs de découvrir la série est palpable depuis la diffusion de la première bande annonce. Et c’est déjà un bon début.