Tiger King : Joe Exotic pourrait sortir plus tôt de prison, mais à une condition

Purgeant actuellement une peine de 22 ans de prison pour avoir, notamment, projeté de faire tuer Carole Baskin, Joe Exotic pourrait obtenir une libération anticipée grâce à… Carole Baskin, et son mari Howard.

Début avril, Carole Baskin et son mari Howard ont confié au site britannique The Mirror être prêts à appuyer une demande de libération anticipée de Joe Exotic. Mais à une condition : que ce dernier accepte de soutenir publiquement, et sans réserve, leur proposition de loi – intitulée Big Cat Safety Act – visant à empêcher les personnes sans licence de posséder des tigres et autres grands félins, et à interdire aux propriétaires de zoo de laisser le public caresser les animaux ou tenir des petits.

«S’il accepte de faire cela, il pourrait se retrouver en bonne position pour obtenir un pardon. Et honnêtement, je serais prêt à appuyer sa libération anticipée », explique Howard Baskin. Dans un entretien accordé au site américain Entertainment Tonight, Joe Exotic a affirmé être prêt à accepter leur proposition, tout en laissant entendre que, pour le moment, il ne se passe rien. Et il se permet même d’avoir des exigences.

Une occasion de devenir un héros

«Il est temps pour eux de passer à l’action, ou alors de la fermer, parce que j’accepte leur offre. Mais l’heure est venue d’envoyer un avocat général qui pourra écouter ce que j’ai à dire pour prouver mon innocence et me sortir de là. Ils auront mon support. Mais sans ça, ils feraient bien de rester loin des médias avec leur discours de m**** dans le seul but d’avoir leur nom dans les journaux, parce que c’est ce que je viens vous révéler», affirme-t-il.

Une sortie médiatique assez virulente qui a retenu l’attention de Carole Baskin, puisqu’elle a retweeté l’article sur son compte Twitter.





Carole Baskin en a alors profité pour préciser les conditions à remplir pour Joe Exotic s’il souhaite véritablement bénéficier de leur aide. «Je ne vais pas demander une réduction de sa peine sur la seule déclaration de Joe disant qu’il accepte de soutenir la loi pour interdire la manipulation des bébés fauves. Je pense qu’il est prêt à dire n’importe quoi, sans intention de faire quoique ce soit. Il va devoir accepter de travailler avec les autorités pour les aider à présenter tous ses anciens amis devant la justice et coopérer avec les législateurs afin d’interdire ces pratiques», lance-t-elle.

Dans l’interview accordée à The Mirror, Carole Baskin avait affirmé que réussir à faire voter cette loi était son seul et unique objectif. «Si notre loi passe au niveau fédéral cette année, cela compensera tout le mal que Joe a pu faire, à moi et à ma famille», clame-t-elle. Carole Baskin connaît le goût immodéré de Joe Exotic pour la gloire et l’argent, et est persuadé qu’il pourra l’obtenir en aidant la cause des félins.

«Il pourra obtenir la gloire et devenir ce héros qui a participé à sauver les tigres de l’extinction. Si nous ne faisons rien pour lutter contre le trafic et la possession privée de félins, les tigres à l’état sauvage vont disparaître d’ici quelques années, car ce business sert d’écran de fumée pour le braconnage. C’est quelque chose qu’il peut nous aider à faire, en obtenant toute la gloire qu’il a toujours désiré, mais cette fois en faisant une bonne action», lance-t-elle.