«Urgences» : George Clooney et les acteurs de la série réunis pour une émission spéciale

Le County General Hospital de Chicago refait parler de lui. Les acteurs de la série médicale culte «Urgences», dont George Clooney et Noah Wyle, se sont retrouvés virtuellement dans le cadre de l’émission «Stars in the house», diffusée jeudi sur YouTube.

Ces retrouvailles ont été organisées à l’occasion de la Journée de la Terre et à l'initiative de l’actrice Gloria Reuben, qui interprétait le rôle de la thérapeute Jeanie Boulet. Présidente de l’association Waterkeeper Alliance, qui défend la protection du droit à l'accès pour tous à l’eau potable, la comédienne a voulu sensibiliser l’opinion publique sur l’importance de protéger notre planète et a convié ses anciens partenaires pour une réunion orchestrée par Seth Rudetsky et James Wesley.

George Clooney (Doug Ross), Julianna Margulies (Carol Hathaway), Anthony Edwards (Mark Greene), Noah Wyle (John Carter), Laura Innes (Kerry Weaver), Alex Kingston (Elizabeth Corday), Goran Visnjic (Luka Kovac), ou encore CCH Pounder (Angela Hicks) ont tous accepté cette invitation avec un plaisir non dissimulé. Il ne manquait que Sherry Stringfield (Susan Lewis) et Eriq La Salle (Peter Benton) pour que le casting soit au complet.

Plus de dix ans après l’arrêt de la série aux 331 épisodes et 124 nominations aux Emmy Awards, les acteurs se sont remémorés de nombreux souvenirs de tournage, et les fans ont pu (re)découvrir des extraits de ce programme suivi par des millions de téléspectateurs dans les années 1990.