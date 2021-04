Danse avec les Stars : un danseur balance sur le manque de rigueur d'Arielle Dombasle

Partenaire d’Arielle Dombasle dans la saison 8 de «Danse avec les stars», Maxime Dereymez a reconnu que son association avec l’artiste avait été «très compliquée».

Dans un entretien accordé à Evelyne Thomas sur la chaîne Non Stop People, le danseur était invité à révéler l’identité de sa partenaire la plus difficile. C’est sans hésitation que Maxime Dereymez a cité le nom de la comédienne et chanteuse qui, en 2017, avait été éliminée à l’issue de la quatrième semaine de compétition.

S’il ne garde aucune animosité envers Arielle Dombasle, le danseur explique que le manque d’implication de cette dernière n’était pas à la hauteur de ce qu’exige le célèbre concours de danse de TF1.

«Il y a ma Arielle. Je dis 'ma Arielle', parce que je l'apprécie. Mais, euh... Bon. Elle, elle ne voulait pas trop travailler, en fait. Donc, du coup, c'était très compliqué avec Arielle. Je pense qu'on se serait beaucoup plus amusé à se retrouver en soirée et à partager des moments qu'à travailler ensemble», confesse-t-il.

«C'était pas son truc, elle a senti qu'elle était en difficulté et je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. C'était l'une des plus compliquées», poursuit Maxime Dereymez.