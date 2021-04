Koh-Lanta : Mathieu se voit bien faire de la télé ou du cinéma

Candidat de Koh-Lanta éliminé ce vendredi 23 avril, Mathieu a confié ses rêves de participer à une émission de télé-réalité, mais aussi de devenir acteur pour le cinéma.

« Comme je dis toujours, ma porte n'est fermée à personne ! Je ne sais pas ce qu'on me proposera », a déclaré l’ancien jaune à Voici, alors que certains internautes le verraient bien participer aux Anges. Mais c’est au grand écran que le Corse souhaiterait plus que tout se confronter.

« J'adore le cinéma, j'aimerais vraiment beaucoup me faire une place dans ce milieu, après je sais que c'est compliqué. On verra ce que l'avenir me réserve, je vis au jour le jour », a-t-il dit. S’il devait un jour se retrouver au casting d’un film, il faudrait que l’équipe se fasse - comme ses anciens compagnons d’aventure sur Koh-Lanta - à son caractère… « Ce n'est pas facile de m'avoir au quotidien donc sur l'île H24, ça doit être compliqué », a-t-il concédé avec humour pour Purepeople, se décrivant comme « attachiant ».

Ce vendredi 23 avril, Mathieu a été éliminé lors de l'épreuve d’immunité. Il a été le premier à tomber. Il s’est ensuite incliné face à Thomas et a dû quitter le jeu sans en passer par le conseil, où Shanice a ensuite été éliminée. Malgré la défaite qui a conduit à son départ, Mathieu est toujours aussi proche de son ami Thomas. « Ça reste mon frère, on s’appelle tous les deux jours (…) Thomas est quelqu’un qui fera partie du reste de ma vie. C’est sûr ! », a-t-il déclaré.

Les fans de Koh-Lanta se souviendront surtout des coups de gueule de Mathieu contre sa propre équipe après les défaites. « On n'arrête pas de se vanter qu'on est les bulldozers jaunes mais aujourd'hui on a vu qu'on était une belle bande de brebis à trois pattes », avait-il un jour lâché. « Y'en a un paquet qui vont devoir se remettre en question. C'est fini le temps où tout le monde est gentil. (...) J'ai la rage ! (...) Chacun va devoir se remuer les méninges et se mettre vraiment dans la compétition à un moment donné », avait-il ajouté. Un tempérament sanguin qui avait amusé les internautes et qui ne détonnerait pas, il est vrai, dans une télé-réalité.

