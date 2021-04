Stéphane Plaza : une de ses clientes s'est fait tatouer son visage sur le bras

Une ancienne candidate de l'émission « Recherche appartement ou maison » s’est fait tatouer le visage de Stéphane Plaza sur le bras.

L’animateur a partagé un cliché de ce surprenant témoignage d’affection. « Et le 21e tatouage de Carole est ????.... BIBI. INCROYABLE, mais vrai, après les tatouages Johnny Hallyday, la première tatouée Stéphane Plaza », a écrit en légende l’agent immobilier de M6.

« Quel honneur et quel travail exceptionnel (Presque plus beau que l’original) », s’est-il amusé avant de préciser qu’il ne s’agissait pas d’une farce. « Et je préfère préciser tout de suite : j'ai l'habitude de plaisanter mais ceci n'est pas un canular ! Un vrai Plaza tout en encre, exécuté à la ride près. Alors maintenant on n'a pas intérêt à s'engueuler avec Carole. Parfois les clients de Recherche appartement ou maison m'ont dans la peau... ça veut bien dire qu'on fait des heureux. Merci à David et Carole, ce couple exceptionnel et surprenant jusqu'au bout ! Vous resterez vous aussi, gravés dans ma mémoire ».

Stéphane Plaza avait rencontré Carole et son compagnon David au cours d'une de ses émissions. Le couple avait déjà manifesté un certain goût pour les portraits (d'aucuns diront pour le kitsch). Purepeople rappelle ainsi qu'ils avaient déjà commis des bougies à l’effigie de... Didier Raoult.