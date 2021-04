The Voice : le candidat polémique The Vivi était «un mec génial qui a tenu des propos inacceptables», selon Vianney

En février dernier, le rappeur The Vivi était évincé de The Voice 2021 après la découverte d’anciens messages racistes, homophobes et sexistes postés sur Twitter. Vianney, son coach dans l’émission, est ce week-end revenu sur la polémique. Bienveillant envers son ancien poulain, il lui a aussi adressé un message pendant la diffusion de l’émission.

« Je suis déçu parce qu’il a beaucoup de talent. Mais je suis déçu pour les gens surtout. J’aurais bien aimé que le public se régale avec les prestations qu’il nous a offertes dans The Voice. (...) C’est un mec génial qui a tenu des propos inacceptables à un moment de sa vie... mais il a su s’en excuser. Un mec qui commence dans la vie en demandant pardon, je trouve ça bien », a déclaré pour Télé-Loisirs l'interprète de ‘Beau-papa’, qui ne souhaite pas jeter l’opprobre sur l’ancien candidat.

« Toute cette histoire pose question, m’interpelle, sur la manière dont les choses peuvent s’emballer. Il ne faut pas s’acharner sur l’erreur d’un gamin de 17 ans. À cet âge-là, on est fragile », a-t-il estimé. « Selon moi, la vie est toujours bien faite. Il y a un sens dans chaque chose. Il faut savoir transformer une épreuve en quelque chose de porteur et je pense que c’est ce qu’il va faire», a-t-il affirmé.

Au lendemain de la découverte de ses tweets racistes et homophobes, The Vivi avait présenté ses excuses sur Instagram et sur le plateau de TPMP en parlant d’ «erreurs de jeunesse ». Mais ses mots n’avaient pas convaincu la maison de production de The Voice. « Nous avons été extrêmement choqués par ces tweets qui sont à l’opposé des valeurs d’inclusion et de tolérance prônées par The Voice, comme en atteste la diversité des talents. Ces messages sont également contraires aux engagements pris par les talents quand ils participent à The Voice. The Vivi a immédiatement présenté des excuses sincères sur son compte Instagram. Mais ces messages restent incompatibles avec nos valeurs et avec sa participation au programme qui s’arrête aujourd’hui », avait écrit ITV Studios au moment de l’éviction du jeune homme, dont les prestations déjà enregistrées ont été par la suite gommées.

Un coucou de Vianney pendant l’émission

Après avoir supprimé la battle qu’il avait interprétée au côté de Seri, TF1 en a fait de même ce samedi 24 avril avec la séquence des KO. Au moment de qui aurait dû être son passage, Nikos Aliagas a simplement expliqué aux téléspectateurs en voix-off : « Le prochain talent à passer est The Vivi. Après une prestation de haut niveau, Vianney l’avait sélectionné pour l’étape suivante. The Vivi ne faisant plus partie de la compétition, il ne comptera pas parmi les talents de Vianney ».

Devant son poste de télévision pour suivre l'émission, Vianney en a profité pour envoyer un message au jeune chanteur. « Pensées pour The Vivi qui a quand même fait partie de cette équipe. Et il avait tout déchiré sur 'À bout de souffle' de Nougaro », a-t-il écrit, informant ainsi les fans de l’émission du titre avec lequel il avait réussi cette étape des KO.

De son côté The Vivi ne la joue pas spécialement profil bas, en témoigne son message la semaine précédente lors des battles qu'il a tout simplement proposées de rejouer aux internautes. Une initiative qui n'a pas dû être du goût de TF1...