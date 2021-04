Covid-19 : Michel Cymes dénonce le relâchement des Français face au virus

Invité de l’émission «C à vous», Michel Cymes s’est exprimé sur le relâchement des Français face à l’épidémie de coronavirus, et son incompréhension face aux restrictions sanitaires.

Le co-animateur de l’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain a commencé par s’indigner face aux images de la fête clandestine à laquelle ont participé une centaine de jeunes gens, dimanche dernier, au parc des Buttes-Chaumont, à Paris. Et n’a pas pu cacher son agacement devant les propos d’un participant à cette fête illégale affirmant avoir besoin de se «remonter le moral».

«On a tous été jeunes, on peut tous comprendre qu’on en ait marre et qu’on ait envie de se retrouver entre potes. Mais quand j’entends 'Ça nous remonte le moral', je voudrais qu’ils se mettent à la place de tous ceux qui sont dans les services de réanimation. Je parle des soignants qui n’en peuvent plus, qui sont au bout du rouleau. Ça fait un an qu’ils se battent, ils sont crevés et ils voient des jeunes dire : 'Ça remonte le moral'. Ça ne remonte pas le moral de tout le monde, non», tranche Michel Cymes.

Le médecin le plus célèbre du PAF a également pointé du doigt le relâchement général de la population face à l’épidémie de Covid-19. «À part ceux qui ont autour d’eux des personnes qui sont malades, les gens ont l’impression qu’il fait beau, qu’on peut ressortir. Il n’y a plus de menaces du virus. (…) Les gens ont l’impression que ce n’est pas si grave que ça. Bah si, c’est grave, on peut encore en mourir. Il y a eu 100.000 morts en France et ça va encore augmenter. Je crois qu’il y a un vrai relâchement moral parce qu’on en a marre», explique-t-il.

Michel Cymes affirme que les mesures sanitaires mis en place par le gouvernement manquent parfois de cohérence, aussi bien le décalage de l’heure du couvre-feu de 19h à 20h, «qui ne va pas changer grand-chose» selon lui, que la quarantaine imposée aux personnes qui reviennent d’Amérique du Sud.

«Je crois savoir que les gens qui viennent d’Argentine ou du Brésil et qui sont obligés d’être en confinement ont le droit de sortir de 10h à midi. Ça veut dire quoi ? Que de 10h à midi il n’y a plus de virus ? […] Soit on fait les choses à fond, soit on ne les fait pas», précise l’animateur.