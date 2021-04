Eurovision 2021 : quels sont les pronostics des fans ?

Comme chaque année, les membres de l’association Eurofans (OGAE France), qui regroupe des fans de l’Eurovision, ont voté pour élire les chansons en lice qui, selon eux, ont le plus de chances de gagner lors de la grande finale, le 22 mai prochain à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Selon la liste qu’ils ont établie ce samedi 24 avril, c’est la Suisse et Gjon’s Tears, avec le titre Tout l’univers interprété en français, qui devrait l’emporter. «J’y parle du cycle de la vie et de la mort. J’ai été particulièrement inspiré par cette période qui montre à quel point on peut se sortir de n’importe quelle situation avec l’énergie que l’on a au fond de nous», avait confié le chanteur pour le journal Le Matin.

La Suisse n’a pas gagné le concours depuis 1988, année où une certaine Céline Dion avait représenté le pays en interprétant «Ne partez pas sans moi». 2021 sera-t-elle la bonne ?

En seconde position, les fans français de l'Eurovision verraient bien la chanson féministe Je me casse, de Destiny (Malte), réaliser un beau score. À tout juste 18 ans, la chanteuse Destiny Chukunyere est déjà connue à Malte. En 2015, elle a remporté sa deuxième victoire à l’Eurovision Junior et a participé en 2017 à l’émission de télé-crochet Britain’s Got Talent, où elle est allée jusqu'en demi-finale. Décidement rodée à l'exercice des concours, elle a aussi et remporté The X Factor version Malte, l’an dernier.

« Cette chanson (Je me casse, ndlr) est dédiée à ces femmes qui, d’une manière ou d’une autre, se sentent mises à l’écart. Nous pouvons le faire par nous-mêmes, et nous pouvons vraiment faire de grandes choses quand nous croyons en nous et nous mettons au travail ! », a déclaré Destiny sur Instagram.

.

The Roop, avec Discoteque (Lituanie), devrait quant à lui figurer en troisième position selon les pronostics des fans de l'Eurovision français. Le groupe pop rock, qui a sorti son premier single « Be Mine » en novembre 2014, a quant à lui déjà l’expérience de l’Eurovision puisqu’il avait fini troisième en 2018 avec Yes I do.

Par ailleurs Télé-Loisirs révèle que les 45 clubs OGAE (qui comptent environ 12 000 membres) votent aussi actuellement et que pour l’heure (les votes sont encore en cours), c’est la Suisse qui l'emporterait devant Malte. La France ne démériterait pas puisque Barbara Pravi se classerait à la 3e place de ce classement provisoire.