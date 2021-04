Hippocrate : une saison 3 autour du Covid ?

Alors que la saison 2 d’Hippocrate, bouleversante de réalisme, s’est achevée ce lundi sur Canal+ - et disponible en intégralité sur MyCanal - Thomas Lilti confie déjà réfléchir au scénario d’une potentielle saison 3 qui pourrait difficilement faire totalement l’impasse sur le thème du Covid.

Attention (petit) spoiler. Tandis que les huit épisodes de cette saison 2 se sont achevés sur le début de la crise sanitaire, les fans espèrent déjà avec impatience pouvoir retrouver leurs héros en blouse blanche dans la suite de leurs aussi effroyables que palpitantes aventures, inspirées de la triste réalité. Celle suffocante de l’hôpital public, où le manque de moyens pousse soignants sous pression et patients expédiés à la chaîne dans un grand bazar cauchemardesque.

Pour le moment, Canal+ n’a pas officiellement commandé de nouvelle saison, ce qui n’empêche pas Thomas Lilti d’y penser déjà. « Je ne pourrai pas faire comme si le Covid n'existait pas, c'est certain », détaille pour Première le scénariste et réalisateur. « Mais où reprendre les personnages ? Est-ce qu'ils seront en pleine crise du Covid ? Est-ce l'après-Covid ? Est-ce qu'on sera au mois de mars 2020 ? Mars 2021 ? 2022 ? Je ne sais pas. Il y a plein de solutions possibles. C’est difficile de faire un choix parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer dans le monde réel. Et si saison 3 il y a, elle n'arrivera pas sur les écrans avant un an et demi, voire peut-être plus car je suis tout seul à réaliser. Donc est-ce qu'il ne faut pas plutôt raconter l’après-Covid ? En tout cas, ça m'intéresse de savoir dans quel état sera l'hôpital après tout ça. », a-t-il ajouté.

« Je ne sais pas encore à quoi cela ressemblera. J'essaie de prendre du recul, d'écouter et peut-être que je vais trouver la façon de raconter à un moment donné. Qu’est-ce que l’après-Covid ? Il va falloir l’inventer », a précisé l’ancien médecin pour Allociné, expliquant qu’outre le Covid, les thèmes pour une nouvelle saison ne manquaient de toute façon pas. « Les séries médicales sont une arène forte et puissante. La dimension politique que j’apporte à la série me permet aussi d’avoir un terrain de jeu incroyable. Des histoires sur l’hôpital, j’en ai certainement jusqu’à la fin de ma vie. Par contre, la difficulté réside pour moi dans le fait de réussir à faire évoluer Chloé (Louise bourgoin), Arben (Karim Leklou), Hugo (Zacharie Chasseriaud) et Alyson (Alice Belaïdi). Je risque à un moment donné d’arriver au bout de ce que je peux leur faire vivre. Chaque saison est un nouveau challenge », a-t-il ajouté.

Le niveau d’excellence, tant sur le fond que dans la forme des deux premières saisons a placé la barre très haut... En attendant l’annonce d’une potentielle nouvelle saison, on peut (re)dévorer les deux premières sur MyCanal.