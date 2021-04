The Handmaid’s Tale saison 4 : les trois premiers épisodes déjà disponibles dès ce mercredi 28 avril

La saison 4 de Handmaid’s Tale a débarqué avec un peu d’avance, sur Hulu aux Etats-Unis, mais aussi en France, où OCS a dès ce mercredi mis par surprise en ligne les trois premiers épisodes.

De quoi permettre aux fans de binge-watcher dès à présent une partie de la suite de la sombre et passionnante série inspirée de l’univers de Margaret Atwood, qu’ils attendent avec impatience depuis la fin de la saison 3, il y a un an et demi. A l’origine, c’est uniquement le premier épisode qui devait être dévoilé ce 29 avril. C’est donc un sacré « cadeau » pour eux…

Les 3 premiers épisodes de The Handmaid’s Tale, saison 4, sont disponibles dès maintenant sur OCS à la demande ! pic.twitter.com/D5lIWrVrCX — OCS (@OCSTV) April 28, 2021

« Nous savons que vous avez patiemment attendu la saison 4. Devinez quoi ? Nous avons une bonne nouvelle. Les trois premiers épisodes de The Handmaid’s Tale sont disponibles dès maintenant », ont annoncé eux-mêmes les acteurs dans une vidéo surprise postée dans la nuit du 27 au 28 avril sur Twitter.

THIS IS NOT A DRILL Here's a special Season 4 message from The #HandmaidsTale cast. pic.twitter.com/7uvdAhHFmm — The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) April 28, 2021

Les sept autres épisodes inédits de la glaçante dystopie, qui devraient voir l’héroïne June mener la rébellion contre la dictature phallocratique de Gilead, seront quant à eux à découvrir en US+24.