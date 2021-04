Top Chef : plat de génie, cuisson sous terre, changement de coach... ce qui attend les candidats ce soir

La douzième semaine du concours Top Chef est diffusée ce soir et la tension monte. Les cinq candidats toujours en lice s’affronteront pour une place en quart de finale. Ils seront confrontés à deux épreuves particulièrement créatives ce mercredi 28 avril.

Après l’élimination la semaine dernière d’Arnaud et son incontournable moustache, Top chef ne ménagera pas les candidats restants. Deux numéros d’équilibriste mettront cette semaine leur audace à l'épreuve. Une semaine notamment marquée par le défi de Paul Pairet.

Multiples cuissons et produit imposé

Des épreuves toujours plus exigeantes. Le Chef Alexandre Mazzia, reconnu pour son audace et seul chef à avoir décroché trois étoiles en France cette année, imposera aux candidats de jouer sur son terrain, lui qui a révolutionné la cuisine en multipliant notamment les cuissons sur un même produit. Comme lui, les cinq candidats devront réaliser au moins trois cuissons sur un met qui leur sera imposé. Un produit à l’instar du bœuf, des gambas ou encore du cabillaud, qu'ils découvriront au dernier moment, avec une erreur à éviter à tout prix : la surcuisson. Un défi qui fera appel à leur créativité et mettra les nerfs de Michel Sarran à l’épreuve. En cause, la cuisson sous terre de Pierre, technique que le candidat teste pour la première fois.

Pierre se lance pour la 1ère fois dans une cuisson sous terre de la gambas, ce qui ne rassure pas le chef Sarran !



#TopChef, mercredi à 21.05 pic.twitter.com/uaHhKmsOVm — M6 (@M6) April 25, 2021

L’épreuve de Paul Pairet : l'art de la dégustation et coaching trois étoiles

Ce soir, le chef de brigade Paul Pairet met également les candidats au défi. Le cuisinier triplement étoilé, qui place la dégustation au centre de sa réflexion culinaire en proposant dans son restaurant de Shanghai un menu en vingt plats, chacun bénéficiant d’une mise en scène particulière, demandera aux candidats d'imaginer à leur tour une expérience culinaire inédite.

Ils devront sortir des sentiers battus en élaborant un plat original et une dégustation étonnante. Pour ce faire, les cuisiniers auront le privilège d’être coachés, non pas par leur chef de brigade, mais par quatre chefs triplements étoilés ayant tous proposés une épreuve cette saison. Ainsi Pierre Gagnaire, Glenn Viel, Pascal Barbot et Arnaud Donkele ont chacun choisi un candidat, qu’ils accompagneront tout au long de l’épreuve.

De leurs côtés, les chefs de brigade dégusteront les plats à l’aveugle. Et visiblement l’un des candidats a unanimement époustouflé les jurés : c'est «probablement le plat de l'année» avec «une forme de génie», souligne ainsi Paul Pairet. Un plat devant lequel Philippe Etchebest s'est incliné, posant un genou à terre en signe de respect. Reste à savoir quel candidat a, à ce point, ébloui les chefs ?

« C’est le plat de la saison »



Mercredi dans #TopChef, un candidat va se surpasser et éblouir les chefs



RDV à 21.05 en partenariat avec @KonbiniFr, @RTLFrance et @CuisineAZ pic.twitter.com/q5Y0HUg4PQ — M6 (@M6) April 24, 2021

Les candidats qui seront envoyés en dernière chance devront travailler les agrumes. Celui qui sera éliminé ce soir échouera aux portes des quarts de finale.