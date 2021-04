Instagram : Camille Lellouche dans l'impossibilité d'enregistrer une vidéo à cause de fous rires

Camille Lellouche a tenté mercredi 28 avril de poster une nouvelle vidéo humoristique sur son compte Instagram. Après six tentatives toutes entrecoupées de fous rires, l’humoriste et chanteuse a finalement capitulé.

Ses fous rires auront eu raison d’elle. Si Camille Lellouche s’est notamment fait connaître avec ses vidéos humoristiques, qu’elle a pris l’habitude de poster sur ses réseaux, il y a des jours où ça ne veut pas. Alors que l’interprète de «N’insiste pas» et de « Mais je t'aime», en duo avec Grand corps malade, s’est lancée hier dans un sketch mettant en scène « Sandy la caillera répondant à Cynthia », autour d’une histoire d'infidélité, rien ne s’est passé comme prévu.

En cause, une adresse imprononçable qui provoque une succession de fous rires de la part de l’humoriste. Six tentatives plus tard, Camille Lellouche s’est finalement avouée vaincue et a posté en légende « j’en ai pas rentré une seule ».

Un « loupé » qui a beaucoup fait rire ses abonnés. « Tu gravites autour de la chaise de la personne la plus drôle de France à deux doigts de t’y asseoir », « Mais combien sont-ils dans sa tête ? », « Meilleure imitation de 2021 », « Excellent » pouvait-on lire entre autres commentaires.

Des internautes qui se sont également demandé s’il n’y avait pas un message caché derrière cette nouvelle vidéo et cette parodie de règlement de compte sur fond de tromperie, alors que son baiser avec Rayane Bensetti, diffusé début avril sur les réseaux, avait créé la polémique.