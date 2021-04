Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor parle de son lien avec la saga «Star Wars»

Dans un entretien accordé au site américain The Hollywood Reporter, Ewan McGregor s’est exprimé sur son lien particulier avec la saga Star Wars. Et le personnage d’Obi-Wan Kenobi qu’il va à nouveau incarner dans la série éponyme sur Disney+.

Le premier contact du comédien avec Star Wars remonte à la première trilogie, dans laquelle son oncle Denis Lawson incarnait le rôle de Wedge Antilles, un pilote de chasseurs stellaires X-Wing combattant au côté de Luke Skywalker lors de l’offensive sur l’Etoile Noire.

Quand Ewan McGregor se voit présenter l’opportunité d’incarner le personnage d’Obi-Wan Kenobi dans la seconde trilogie de George Lucas, son oncle lui déconseille toutefois d’accepter le rôle, arguant que sa propre expérience dans Star Wars avait totalement éclipsé le reste de sa carrière. «Mais plus je m’en approchait, plus je voulais le faire», explique Ewan McGregor à The Hollywood Reporter.

Le comédien de 50 ans ne garde pas qu’un bon souvenir de sa participation à la deuxième trilogie – prequelle de la première – en raison du recourt toujours plus important aux images de synthèse par le réalisateur, George Lucas. «George est fasciné par la technologie et aime en pousser les limites. Il voulait toujours plus de contrôle de ce qu’on voyait en arrière-plan», précise Ewan McGregor. Dans La Revanche des Sith, poursuit-il, les décors physiques ont quasiment disparu pour laisser place à des fonds bleus. «Après trois ou quatre mois dans cette configuration, cela est devenu vraiment fastidieux – surtout quand il s’agit de scènes qui ne sont pas… je ne veux pas être médisant, mais ce n’est pas du Shakespeare non plus», précise Ewan McGregor.

Une technologie innovante

L’acteur écossais se réjouit des progrès technologiques qui sont à l’œuvre dans la réalisation de la série Obi-Wan Kenobi, et qui ont été utilisés dans la première série Star Wars de Disney+, The Mandalorian : le StageCraft. Une technologie initiée par Jon Favreau qui permet de projeter un décor virtuel en 3D sur un écran en LED.

«Si vous tournez une scène dans le désert, vous êtes au milieu d’un désert. Si vous êtes dans la neige, vous êtes entouré par la neige. Et si vous êtes dans le cockpit d’un vaisseau, vous êtes dans l’espace. Cela permet de donner une impression de réalité», s’enthousiasme Ewan McGregor, qui avoue avoir été impatient d’annoncer son retour dans la franchise Star Wars, dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi, avant même que le projet soit officiellement révélé au grand public. «Je voyais les réactions des fans sur les réseaux sociaux, disant qu’ils espéraient me revoir dans le rôle, et je ne pouvais rien dire. Mais ça aurait été plutôt humiliant si Disney avait décidé de choisir un autre comédien», s’amuse-t-il.

Si Ewan McGregor ne révèle rien de l’intrigue au cœur des six épisodes de la série Obi-Wan Kenobi, il a expliqué avoir entièrement confiance dans l’équipe en charge, à savoir le scénariste Joby Harold et la réalisatrice Deborah Chow, qui a signé deux épisodes de The Mandalorian. «J’ai fait des tests avec Deborah, et je peux voir qu’elle est extrêmement talentueuse», affirme l’acteur.

Tournera-t-il des scènes avec un jeune Luke Skywalker, lui a demandé le journaliste de The Hollywood Reporter dans une ultime tentative d’obtenir des révélations sur la série ? «C’est tout à fait possible. Je ne sais pas», a esquivé Ewan McGregor.