Télé-réalité : un candidat gardé contre son gré dans une émission chinoise et libéré au bout de deux mois

Un candidat d’un télé-crochet chinois inscrit à contrecœur suppliait le public de l’éliminer pour pouvoir sortir du jeu.

Son calvaire a pris fin au bout de deux mois. À l’origine, Vladislav Ivanov, 27 ans, devait simplement enseigner le mandarin à deux participants japonais de Produce Camp 2021, un télécrochet chinois destiné à constituer un boys band de onze garçons.

« Ils m’ont demandé si je voulais commencer une nouvelle vie », a-t-il expliqué à propos des producteurs qui, charmés par son physique avenant, lui avaient proposé de devenir candidat. Après plusieurs refus, Vladislav avait fini par accepter. Rapidement il avait regretté sa décision, mais trop tard. Lié par un contrat, il ne pouvait plus quitter le show sous peine de devoir payer une lourde amende.

Une originalité qui lui porte préjudice

« Lelush » de son nom de scène, n’avait plus qu’une solution, demander au public à chacune de ses apparitions de l’éliminer. «Ne n’aimez pas, ça ne mènera à rien ! Je ne plaisante pas ! S'il vous plaît ne me faites pas aller en finale, je suis fatigué», ou encore : «J'espère que les jurés ne me soutiendront pas. Alors que les autres veulent avoir un A comme note, moi je veux avoir un F, comme dans Freedom (liberté)», avait-il notamment supplié, sans succès…

Charmé par le côté «différent» du participant, qui se montrait ostensiblement moins enthousiaste que les autres, les téléspectateurs l’ont malheureusement pour lui maintenu dans la compétition durant deux mois.

Ce samedi 24 avril a marqué la fin de son calvaire. « Merci de votre soutien. Je peux enfin quitter mon boulot ! », a-t-il posté sur le réseau social chinois Weibo. « Félicitations, reposez-vous bien », a posté l’ambassade de Russie qui s'est manifestement penchée, comme des milliers d’internautes, sur la mésaventure du jeune homme. Des informations selon lesquelles un Russe captif de Vladivostok était retenu prisonnier dans une émission de télé-réalité chinoise avaient conduit à une campagne en ligne pour demander sa libération avec le hashtag #FreeLelush.