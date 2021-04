Top chef : quel candidat attachant a été éliminé hier soir ?

La douzième semaine du concours Top Chef n’a pas ménagé les candidats mercredi soir. Après avoir réalisé un plat en plusieurs cuissons et relevé le défi de Paul Pairet en imaginant une dégustation spectaculaire, deux candidats ont été envoyés en dernière chance.

Une dernière chance sous tension alors que Bruno et Mohamed, deux cuisiniers appréciés, se sont affrontés. Ils ont eu une heure pour sublimer les agrumes. Mais face à Mohamed, Bruno, qui a eu droit à une seconde chance en revenant dans le concours après avoir été éliminé, n’a pas fait le poids.

Une denière chance serrée

Le trentenaire, qui avec son manque de confiance en lui a ému les téléspectateurs n’a pourtant pas démérité. Mais son audace hier soir n’a pas payé et le jeune homme échoue aux portes des quarts de finale. Sa recette de haddock poché agrume et surtout sa prise de risque maximum en se tournant vers un plat salé largement salué par l’ensemble des chefs, n’ont pas été à la hauteur pour se faire une place dans la suite du concours. Mohamed l’emporte d’une courte avance à l’occasion de cette dernière chance « très serrée » avec « des assiettes difficiles à départager » ont souligné les chefs.

Malgré les compliments des jurés qui ont mis en avant « une assiette culottée», « un engagement fort» et «une complexité aromatique», Bruno a rejoint hier Baptiste, Thomas, Chloé, Pauline, Adrien, Yohei, Jarvis et Mathieu, déjà éliminés.

Des internautes qui le voyaient aller plus loin

Un départ après douze semaines de compétition que le candidat a vécu avec philosophie. « Je ressors comme un autre homme. Je me sens transformé» a ainsi expliqué le jeune homme qui a fait le concours pour s'affirmer dans sa cuisine et se faire confiance et dont le parcours a été salué par Philippe Etchebest : « Je salue ton courage, tu es un super technicien, un super cuisinier » a noté ce dernier.

Une éviction qui a attristé la communauté Top chef, déçue de voir partir un candidat apprécié qu’il voyait aller plus loin, mais heureuse de voir Mohamed poursuivre l'aventure.

J'aurais aimé voir Bruno aller plus loin dans le concours. #TopChef pic.twitter.com/dvCfkOfrUg — (@LeThomasOFF) April 28, 2021

Dommage pour Bruno c’était mon deuxième favori. Team Pierre jusqu’au bout alors! #TopChef — . (@irwinespinosa_) April 28, 2021

Allez on réélimine mon petit chouchou Bruno #TopChef — Marine (@Marine__M) April 28, 2021

Momo qualifié !!!!!! Je suis trop contente !!!!! Mais je suis dégoûtée pour Bruno !!!! Il méritait également sa place !!!! #TopChef pic.twitter.com/CliPy4pUf5 — melle juliette (@SteCroix84) April 28, 2021

Bruno il est trop chou ! Trop triste



Mais je suis trop happy pour Mohamed #TopChef — hepburn (@anaiislkt) April 28, 2021

Si Bruno n'intègre pas le dernier carré, il peut toutefois se féliciter d'une place sur la cinquième marche du podium.