Urgences : Julianna Margulies explique pourquoi elle a refusé 27 millions de dollars pour rester dans la série

L’actrice de The Good Wife Julianna Margulies a expliqué la raison pour laquelle elle avait préféré quitter la série Urgences, série médicale culte des années 1990, alors que les producteurs lui proposaient 27 millions de dollars pour qu’elle y reste.

Malgré la somme rondelette, l’interprète de l’infirmière Carol Hathaway, l’amoureuse du Dr Doug Ross incarné jadis par George Clooney, avait préféré raccrocher sa blouse au bout de six saisons.

C’est en fait un événement bien particulier qui l’avait poussée à prendre cette décision, a-t-elle raconté à Oprah Winfrey, à qui elle a accordé un entretien dans le cadre de la promo de son livre auto-biographique Sunshine Girl : An Unexpected Life.

Julianna Margulies a ainsi confié qu’elle avait beaucoup hésité avant de décliner la somme de 27 millions de dollars qui lui était proposée pour faire deux saisons de plus, mais qu’un événement bien particulier l’avait aidée à prendre sa décision.

Elle raconte avoir eu une révélation en allant dans une célèbre librairie de Los Angeles, spécialisée dans la spiritualité : « Je me suis rendue à la librairie Bodhi Tree car j’avais une amie qui avait des livres sur la spiritualité et j’avais un peu étudié le bouddhisme », a-t-elle commencé par relater. « J’ai parcouru une étagère et pris un livre, ‘Eveillez le Bouddha qui est en vous’. Je l’ai rapporté chez moi, j’ai ouvert le livre, fermé les yeux et mis le doigt sur une phrase au hasard. Quand j’ai ouvert les yeux, la phrase disait ‘Je ne veux pas gagner plus, je veux apprendre plus’ ». Un mantra qui a tellement résonné en elle qu’elle a sur le champ dit adieu à la série de Michael Crichton et aux 27 millions de dollars...