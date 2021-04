Alyssa Milano recadre sèchement un internaute qui la traite d'actrice «has been»

Accusée de s’engager sur des sujets politiques pour masquer une carrière d’actrice sur le déclin, Alyssa Milano, qui n’a pas l’habitude de s’en laisser compter, a adressé un message à son détracteur en ne mâchant pas ses mots.

« Vous voyez ça ? On me le dit souvent», explique l'héroïne de Charmed, qu'on a pu voir récemment dans Wet American Hot Summer, Mistresses, Insatiable ou encore Grey's Anatomy, en montrant un message à son intention la traitant d’actrice 'has been' : «C’est triste de voir une actrice finie essayer d’être encore quelqu’un d’important», a écrit un de ses détracteurs.

«Le plus souvent, cela vient de personnes qui appartiennent à un parti différent du mien», analyse Alyssa Milano. «Car vous voyez je soutiens le parti qui croit en l’égalité, l’équité et les mêmes opportunités pour tous, le parti qui se bat pour les plus vulnérables et pour les communautés marginalisées. », a poursuivi la fervente démocrate et féministe parmi les pionnières du mouvement #MeToo.

« Cette actrice has-been a quelque chose à dire, a alors directement adressé la star à l’auteur du message. Au-delà de tout ça, ce n'est pas parce que vous essayez de me blesser que ce que vous affirmez est vrai. Je travaille sans m'arrêter depuis que j'ai 7 ans et... vous pouvez juste aller vous faire fout** et passer à autre chose ». Voilà qui est dit.