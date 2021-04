Koh-Lanta : rancunes et rififi au menu du 8è épisodes des Armes Secrètes

Ce vendredi 30 avril, Koh-Lanta dévoile son 8è épisode marqué entre autre par les volontés de vengeance des anciens jaunes, qui s’estiment trahis par Vincent, et une épreuve de confort à laquelle un des aventuriers n’aura pas la chance de participer.

« Les deux clans qui se croyaient unis ne le sont pas du tout et ce soir, les aventuriers déballent leur sac. Des rancoeurs tues jusque-là vont être dévoilées au grand jour et ça va faire grand bruit», annonce TF1 qui promet une « soirée animée ». Le fougueux Corse Mathieu éliminé lors de l’épreuve d’immunité éliminatoire, la tension se cristallise maintenant autour de Vincent qui a frappé un grand coup lors du 7e épisode en votant contre son ex alliée jaune Shanice, qui voulait le forcer à voter contre Maxine. L’aventurier à la désormais célèbre punchline « I don’t want this » (qui fait l’objet de nombreux détournements sur les réseaux) suscite la rancoeur des jaunes Myriam et Thomas qui n’ont pas apprécié de se voir « planter un couteau dans le dos ».

« Je considérerai toujours cet acte comme une trahison. Ça, c'est sûr, j'en démordrai pas. Par contre, on a chacun nos torts », a confié depuis Shanice à Télé Star. C’est en tous un coup stratégique que l’analyste financier ne regrette pas. « Il aime pas trop quand j'utilise le mot 'trahison' mais il le comprend très bien. Et il est du même avis, si on avait pu discuter un petit peu plus longtemps, ça aurait été différent. Alors, je ne dirais pas qu'il regrette, mais il n'en est pas très fier. Il aurait préféré qu'on aille ensemble plus loin, mais il a eu peur », ajoute l’ancienne aventurière.

« Vincent a sacrifié le noyau jaune en s’associant aux rouges, il a choisi de faire naître une vraie tribu blanche et de peut-être personnellement aller plus loin », analyse l'animateur de Koh-Lanta, Denis Brogniart. Les jaunes se sentent trahis… Une chose est certaine, Vincent a perdu des amis, mais a-t-il gagné de nouveaux alliés ?

L'heure est aux explications pour Vincent et Myriam, comme on peut le voir dans les premières minutes de ce 8è épisodes, à découvrir ce vendredi 30 avril à partir de 21h05.

Alors Vincent restera-t-il dans l'aventure ? L'épisode de vendredi 30 avril sera « intéressant », d'après le Breton, qui s’est ce vendredi 30 avril confié à France Bleu confirmant que sa tête était bien « mise à prix depuis ce qu'il s'est passé dans l'émission précédente ».

Un aventurier ne jouera pas le jeu de confort

« A l’occasion du 8e épisode de Koh-Lanta Les Armes secrètes, l’aventure va évoluer, annonce Denis Brogniart… Je vous rappelle qu’il reste 11 aventuriers et qu’ils sont en individuels depuis la réunification. Ils sont seuls responsables de leur destin… Sauf pour le jeu de confort puisque deux équipes vont être composées, de cinq aventuriers de part et d’autre. Mais je vous l’ai dit ils sont onze au départ… ça veut dire qu’un aventurier sera exclu de ces deux tribus et ne jouera pas ce jeu de confort avec une récompense exceptionnelle. Ça va provoquer pas mal de remous, pas mal d’évolution dans les stratégies et, c’est une certitude, ça va bousculer les habitudes des aventuriers qui entament leur quatrième semaine ici en Polynésie française ».