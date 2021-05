Disney+ : une programmation spéciale pour la journée mondiale Star Wars

Pour fêter la journée mondiale Star Wars comme il se doit – «May the 4th be with you», inspiré de l’expression «Que la force soit avec toi» - Disney+ a préparé une programmation spéciale pour ses abonnés.

La première étape, et pas des moindres, est le lancement dès 9h de sa toute nouvelle série d’animation, Star Wars : The Bad Batch, qui raconte «comment l’escouade Bad Batch - une troupe d’élite de clones expérimentaux génétiquement différente de ceux constituant la grande armée de la République - trouve ses marques dans une galaxie en pleine transformation à l’issue de la Guerre des Clones», précise-t-on dans un communiqué.

Demain, célébrez May The 4th avec une nouvelle série ! Retrouvez le premier épisode de 70 min de Star Wars : The Bad Batch sur @DisneyPlusFR. pic.twitter.com/lsUCpo2DSP — Star Wars France (@StarWarsFR) May 3, 2021

Les abonnés pourront également découvrir le court-métrage inédit des Simpsons «Le réveil de la Force après la sieste» qui voit Maggie partir à la recherche de sa tétine disparue. Son chemin va croiser celui de jeunes Padawans, de Siths, de droïdes bien connus des fans, de rebelles, jusqu’à un combat final épique.

La plate-forme de streaming rendra également hommage à la créativité et au talent de la communauté Star Wars en proposant une série d’illustrations pour habiller le service pendant plusieurs jours. Des créations inspirées des films et séries Star Wars qui seront visibles jusqu’au 9 mai.