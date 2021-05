Télématin : Changement d'animateur, changement de décor... A quoi ressemblera l'émission à la rentrée prochaine ?

L’émission Télématin va connaître de nombreux changements à la rentrée prochaine, notamment avec l’arrivée de Thomas Sotto et Julia Vignali à sa présentation.

Laurent Bignolas poussé vers la porte, c’est donc finalement ce duo inattendu qui prendra les rênes de la matinale jadis incarnée par William Leymergie.

Autre changement de taille, l’émission sera désormais diffusée sept jours sur sept, et plus seulement du lundi au vendredi. C'est toutefois un autre duo qui opérera les samedis et dimanches, à savoir Maya Lauqué, coanimatrice de l'émission La Quotidienne sur France, 5 et Damien Thévenot, joker officiel de Télématin.

Pour l’heure, les équipes de Télématin « travaillent à une formule renouvelée de l’émission, dont l’ADN restera un savant mélange entre le news, le magazine et la bonne humeur ». Le Parisien annonce aussi un tout nouveau décor, décrit comme « plus chaleureux » que l’actuel.

Samuel Etienne a refusé la proposition

L’animatrice Julia Vignali, qui avait annoncé son départ de M6 après quatre années au sein de la chaîne (et pris soin de ménager le suspense en démentant jusqu’au bout son arrivée sur France TV), arrive donc finalement bien sur France 2.

Thomas Sotto restera quant à lui le joker de Laurent Delahousse à la présentation des éditions du 20 heures le week-end et du magazine 20h30, et continuera à coprésenter Vous avez la parole avec Léa Salamé.

Un temps pressenti pour remplacer Laurent Bignolas à la tête de Télématin, Samuel Etienne aurait finalement refusé, rapporte Le Parisien. L’animateur n’aurait en fait pas accepté de devoir dire adieu à la présentation de Questions pour un champion et aurait donc préféré décliner la proposition.